Кира Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры #4







Отправлено: - 17:41 Да Бог с ним,конкурсом! В прошлом году дети на деньги нашедшегося спонсора смогли съездить в Екатеринбург на международный конкурс и взяли там Грин-При!

Вот так весь мир и живет, на личные деньги или деньги спонсоров, или едут на средства приглашающей стороны, где это видели что бы государство раскручивало будущих артистов? привыкли к совку.