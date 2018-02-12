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§ NG.kz
Музыкальные "страдания" чиновников от культуры
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31460
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Музыкальные страдания могут быть не только в кинокомедиях,но и в нашей жизни. И жизнь эта иногда поворачивается так,что не поймешь- зачем Костанаю детская музыкальная школа? С одной стороны понятно - развивать в наших детях и внуках музыкальные наклонности, показывать,что музыка в жизни нашей области имеет немалое значение,что нам,как цивилизованному народу, не чужда мировая культура...
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!!!
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры




Отправлено: 12.02.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги есть только на собственные карманы

§ olegggon
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 856
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 12.02.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше крузак новый для себя и семьи по выходным. А скрипачи пусть скрипят в своих кабинетиках. :-x
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Gta
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры




Отправлено: 12.02.18 - 16:15
Комментарий удален модератором.

Кира
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры




Отправлено: 12.02.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да Бог с ним,конкурсом! В прошлом году дети на деньги нашедшегося спонсора смогли съездить в Екатеринбург на международный конкурс и взяли там Грин-При!
Вот так весь мир и живет, на личные деньги или деньги спонсоров, или едут на средства приглашающей стороны, где это видели что бы государство раскручивало будущих артистов? привыкли к совку.

362
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры




Отправлено: 12.02.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это родители баламутят, все хотят на халяву, ребенок твой, ему государство дает базовое образование за свой счет, а дополнительное извольте на свои средства, еще не факт что этот ребенок завтра вспомнит, что подняло его государство дало образование.

§ Медный
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1746
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 12.02.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кира:
привыкли к совку.

Вы так говорите, как будто это что-то плохое :lol:
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