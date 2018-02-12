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≡ Сегодня, 12 февраля, последний день приема вопросов населения перед отчетом акима Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сегодня, 12 февраля, последний день приема вопросов населения перед отчетом акима Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31460
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместо традиционного зала в здании областной филармонии Архимед Мухамбетов 23 февраля проведет встречу с населением в здании спортивно-развлекательного комплекса, расположенного в микрорайоне Аэропорт.
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Товарищ Ын
Re: Сегодня, 12 февраля, последний день приема вопросов...




Отправлено: 12.02.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, вопросов к акиму нет?
Ну на нет - и суда нет ;-)

§ yeti91
Re: Сегодня, 12 февраля, последний день приема вопросов...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 580
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 12.02.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно -прием вопросов-,а в студии слабо напрямую отвечать на вопросы и алау прямой эфир организовать что бы люди из районов,сёл вопросы задавали,узнал бы жизнь народную получше а то эти акимоугодные вопросы мало кому интересны
Профайл

Читатель 1
Re: Сегодня, 12 февраля, последний день приема вопросов...




Отправлено: 12.02.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Пока этот объект еще даже не сдан в эксплуатацию." Ну, значит, там нельзя находиться??)))

Гость
Сегодня, 12 февраля, последний день приема вопросов населения перед отчетом акима Костанайской области




Отправлено: 13.02.18 - 01:32
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