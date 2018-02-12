yeti91 Re: Сегодня, 12 февраля, последний день приема вопросов... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 580

Регистрация: 30.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:41 интересно -прием вопросов-,а в студии слабо напрямую отвечать на вопросы и алау прямой эфир организовать что бы люди из районов,сёл вопросы задавали,узнал бы жизнь народную получше а то эти акимоугодные вопросы мало кому интересны