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§ NG.kz
Акимат Аркалыка «провалил работу» по борьбе с бруцеллезом и туберкулезом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31460
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на совещании в областном акимате заявил руководитель управления ветеринарии Берикжан КАЙЫПБАЙ. По данным управления, зараженность бруцеллезом животных в поселках, относящихся к Аркалыку, втрое больше, чем в среднем по области.
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бывший вет.врач
Re: Акимат Аркалыка «провалил работу» по борьбе с бруцеллезом и...




Отправлено: 12.02.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зараженность - 0,01%, в 2017 году - 34 головы КРС, зараженность - 0,005%. о таком Советская ветеринария и мечтать не могла, помню как в институте один профессор говорил, если какой нибудь вет врач доведет зараженность туберкулезе, бруцеллеза - 0,005%. в наших хозяйствах, то ему нужно строить мавзолей на красной площади и десять орденов Героев Советского вешать, что то фанфар не слышу, хоть премию то дали нашим героям?

Читатель 1
Re: Акимат Аркалыка «провалил работу» по борьбе с бруцеллезом и...




Отправлено: 12.02.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Весёлая информация"))) а ведь велась речь о мясокомбинате...вроде?? Представляю, что мы будем иметь в перспективе...на "обед")))
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