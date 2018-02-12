бывший вет.врач Re: Акимат Аркалыка «провалил работу» по борьбе с бруцеллезом и... #1







Отправлено: - 20:42 зараженность - 0,01%, в 2017 году - 34 головы КРС, зараженность - 0,005%. о таком Советская ветеринария и мечтать не могла, помню как в институте один профессор говорил, если какой нибудь вет врач доведет зараженность туберкулезе, бруцеллеза - 0,005%. в наших хозяйствах, то ему нужно строить мавзолей на красной площади и десять орденов Героев Советского вешать, что то фанфар не слышу, хоть премию то дали нашим героям?