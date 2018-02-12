Цитата: Пазл:

мы и наши деды, ради чужого государства страдали?

Кто "мы"???? Если бы мой дед (погибший в войне, казах) мог тебе ответить, ничего кроме крепких, отборных слов ты бы не услышал. Какого "чужого государства"? Или ты думаешь, что фашист остановился бы на завоевании России??? Если бы в своё время (ещё раньше) НАМ не помогли соседи, под кем бы мы сейчас были? Цитата: Пазл:

и присягают своему народу

А народ, которому они ПРИСЯГАЮТ" потом такую ахинею пишет о своих защитникахЦитата: Хохол:

Всё поведение и задачи которые требуют от военных , эт задачи для безмозглых роботов которые выражаются в тупом и беспрекословном выполнении приказа . Да и движения у этих военных зачастую роботизированные . По крайне мере марширование и ход строем , чисто элементарное механическое движение , которое человек разумный (Хомо сапиенс) должен делать на автомате , отключив разум .

Тебя бы Хохол, с этим постом - в казарму!!!! Вот тогда бы и провели "среди тебя" разъяснительную работу эти "роботы". Я думаю, тебе бы ХВАТИЛО