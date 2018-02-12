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§ NG.kz
За зарплатой ходим строем лишь бы не было войны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31460
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.18 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера в полдень прогуливался по улице Кобланды и увидел возле банка Народного толпу солдат - человек 20 наверное - разделенную на две группы.Одна группа стояла возле ворот вьезда во двор банка а вторая кучка возле входа где банкоматы стояли.Ну а банк не работал воскресенье же все-таки.
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Китайский эксперт
Re: За зарплатой ходим строем лишь бы не было войны




Отправлено: 12.02.18 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вчера тоже проходил у банка. Там два подозрительных мужика стояли. Лезгинку танцевали. На улице мороз, а если забалеют? Лекарства дорогие нынче. Когда порядок уже будет.

Народный контроль
Re: За зарплатой ходим строем лишь бы не было войны




Отправлено: 12.02.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А причём тут солдаты и зарплата? Думайте прежде чем публиковать

§ Вася Картошкин
Re: За зарплатой ходим строем лишь бы не было войны
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 12.02.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Думайте прежде чем публиковать

Ну люди а сами не подумают а пишут всякую фигню.Для особо одаренных обьяснью подробно.КАКОЙ СМЫСЛ ИХ ТУДА ПРИГНАЛИ К БАНКУ ВОСКРЕСЕНЬЕ.Так надеюсь понятно думаю.
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§ drakon
Re: За зарплатой ходим строем лишь бы не было войны
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13302
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А причём тут солдаты и зарплата?

Притом,что солдат тоже зарплату - получает.
Я получал - 3 руб.60 коп.... :lol:
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§ drakon
Re: За зарплатой ходим строем лишь бы не было войны
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13302
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вася Картошкин:
КАКОЙ СМЫСЛ ИХ ТУДА ПРИГНАЛИ К БАНКУ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

А что? Банкоматы в воскресенье - не работают?... :-o :-o :-o
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1952/доктор СИЗО
Re: За зарплатой ходим строем лишь бы не было войны




Отправлено: 12.02.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что? Банкоматы в воскресенье - не работают?... :-o :-o :-o

работают, но если деньги в нем кончатся. Никогда не признаются. Такие тесты выдают. Самого дураком сделают)))))

неравнодушная
Re: За зарплатой ходим строем лишь бы не было войны




Отправлено: 12.02.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одна группа стояла возле ворот вьезда во двор банка а вторая кучка возле входа где банкоматы стояли технично 8грабили банк, одна стояла"на стреме" другая работала, не понял???????

§ Victor Yang
Re: За зарплатой ходим строем лишь бы не было войны
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10265
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.02.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вася Картошкин:
КАКОЙ СМЫСЛ ИХ ТУДА ПРИГНАЛИ К БАНКУ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Я видел там, вроде, у них "пересменка" - газель подъезжает - старая партия ППС-ников в неё садится, а новая идёт патрулировать.
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гость
Re: За зарплатой ходим строем лишь бы не было войны




Отправлено: 12.02.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что за улица кобланды?

Zanoza
Re: За зарплатой ходим строем лишь бы не было войны




Отправлено: 12.02.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
""""""""""зачем их туда привезли и мучали на морозе? Они же не роботы.А если кто заболеет потом, сколько на лекарства денег уйдет. А лекарство не дешевые в наше время.""""""""""""""
Вася, а Вы сейчас точно о служащих срочной службы вооруженых сил РК говорите??? А вы в Армии служили??? А в дозоре стояли? Где ни кашлянуть, ни покурить, ни, извиняюсь, ещё какие интимные действия совершить??? А если завтра война, Вася??? А лекарства то дорогие..... Без боя сдадитесь?

Хохол
Re: За зарплатой ходим строем лишь бы не было войны




Отправлено: 12.02.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Они же не роботы.

Роботы , биологические . Для кого то это откровение ? В башку неокрепшего подросткового сознания загружается элементарное программное обеспечение , которая называется Присяга . Всё поведение и задачи которые требуют от военных , эт задачи для безмозглых роботов которые выражаются в тупом и беспрекословном выполнении приказа . Да и движения у этих военных зачастую роботизированные . По крайне мере марширование и ход строем , чисто элементарное механическое движение , которое человек разумный (Хомо сапиенс) должен делать на автомате , отключив разум .

Пазл
Re: За зарплатой ходим строем лишь бы не было войны




Отправлено: 12.02.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Присяга . Всё поведение и задачи которые требуют от военных , эт задачи для безмозглых роботов которые выражаются в тупом и беспрекословном выполнении приказа

Ладно они служат своему государству, могут говорить на своем языке, служат у себя на родине, и присягают своему народу, а какого хе..р мы и наши деды, ради чужого государства страдали?

Zanoza
Re: За зарплатой ходим строем лишь бы не было войны




Отправлено: 12.02.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пазл:
мы и наши деды, ради чужого государства страдали?

Кто "мы"???? Если бы мой дед (погибший в войне, казах) мог тебе ответить, ничего кроме крепких, отборных слов ты бы не услышал. Какого "чужого государства"? Или ты думаешь, что фашист остановился бы на завоевании России??? Если бы в своё время (ещё раньше) НАМ не помогли соседи, под кем бы мы сейчас были? Цитата:
Пазл:
и присягают своему народу

А народ, которому они ПРИСЯГАЮТ" потом такую ахинею пишет о своих защитникахЦитата:
Хохол:
Всё поведение и задачи которые требуют от военных , эт задачи для безмозглых роботов которые выражаются в тупом и беспрекословном выполнении приказа . Да и движения у этих военных зачастую роботизированные . По крайне мере марширование и ход строем , чисто элементарное механическое движение , которое человек разумный (Хомо сапиенс) должен делать на автомате , отключив разум .

Тебя бы Хохол, с этим постом - в казарму!!!! Вот тогда бы и провели "среди тебя" разъяснительную работу эти "роботы". Я думаю, тебе бы ХВАТИЛО :lol: :lol:
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