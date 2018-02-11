Цитата: Бывалый:

вообще восприятие мира?

Это обыкновенная бухгалтерия, учет расходов.

Она не зависит от чьего-либо восприятия мира.

Вот для совков объясняю на пальцах: к примеру час моего рабочего времени стоит 10 тыс тенге.

Если меня отправляют к заказчику в офис, то я конечно могу поехать на автобусе и провести 2,5 часа в дороге туда-обратно, и это будет стоить моему работодателю 25 тыс тенге только в виде зарплаты, а в виде ФОТ+аренда офиса и т.п. ему это обойдется все 50 тыс тенге.

Я могу даже пешком пойти, и

Не обижайся, но твои рассуждения какие то незрелые....наивные. как если бы профессор-ботаник читал лекцию о растительности Амазонки, ни разу не бывши в Южной Америки.

Например, частные конторы, не желая заморачиваться с ремонтом и обслуживанием, нанимают водителей с личным автомобилем. Это дороже чем общественный транспорт, но дешевле, чем содержание фирменного автотранспорта. И уж поверь, твоя ,,оппа" должна отбить все расходы, особенно если катать её на жипе.

Другое дело госконторы, где каждый начальник отдела, не говлря уж, про начальника управления, доказывает жуткую необходимость наличия личного, персонального автомобиля.

Кстати, сам видел, пробеги

Понедельник-четверг-по городу-350 км

Четверга понедельника командировка Екатеринбург, тойота центр, регламентные работы-2000 км

Рс а ты говоришь-,,оппы''!

