Все просто Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10772







Отправлено: - 09:15 Цитата: drakon:

А снег мокрый сегодня - идёт.Тарелку с

Эх Дракоша - "темнота". Я уже давно себе поставил казАн, и горя не знаю. Никаких тебе головок, никаких настроек. Серый то тебе наплЕл, поди мозги на бикрень. Идешь к беженцам, покупаешь у них казАн, и смотришь более 150 каналов - бесплатно. А еще да Мы - Мы Европа. Колхоз Талапкер.