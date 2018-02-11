|Цитата:
Все просто:
17: 00 время окончания работы
Повторюсь:
Цитата:
Бывалый:
Умные люди работают до получения результата, а не до пяти часов вечера.
Но совкам этого никогда не понять.
Цитата:
Аргынтинец:
Например, частные конторы, не желая заморачиваться с ремонтом и обслуживанием, нанимают водителей с личным автомобилем.
А личный автомобиль водителя, по твоему, в ремонте и обслуживании не нуждается? )))))))))))))))))))
Те, кто не желает заморачиваться сам - вынуждены переплачивать тем, кто согласен заморочиться.
Например фирмам, отдающим в наем автомобили.
Цитата:
Аргынтинец:
дешевле, чем содержание фирменного автотранспорта
Святая наивность чукотского мальчика, никогда не влезавшего в финанализ расходов предприятия )))))