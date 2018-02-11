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§ NG.kz
Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для чиновников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31454
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечную тему слишком дорогих служебных автомобилей для чиновников "НГ" поднимала не раз. Депутаты мажилиса неоднократно отмечали, что государственные органы продолжают шиковать за счёт налогоплательщиков, обновляя автопарк иномарками, при том, что в Казахстане налажен серийный выпуск автомобилей аналогичных классов.Теперь вот Ratel.kz сопоставил некоторые факты.
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Маркс
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...




Отправлено: 12.02.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вот для совков объясняю на пальцах: к примеру час моего рабочего времени стоит 10 тыс тенге.

Это мне напомнило, как набирали моделей на съемку за 1000000 рублей в час. А потом выплатили из расчета времени выдержки на один удачный снимок. Это к тому, что если бы твой работодатель так яростно следил за временем, то первым же делом запретил читать газеты и форум и, тем более, писать тут свои замечания.

Скорее всего работодатель думает не о ваших оппах, а о клиенте, которому нет смысла ждать картридж или пиццу полдня, поэтому ваши оппы туда доставляют на авто. Вас бы и обратно не забирали, если бы водилам разрешили подкалымить на обратном пути, бросив вас у клиента. Так что дело тут не в экономии вашего рабочего времени, а в банальной конкуренции. Т.е. вы можете за 10000 в час сидеть целый день ровно на своей оппе, но когда поступит заказ, ваши оппы должны лететь туда быстрее, чем мухи на ... варенье.

Бывалый
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...




Отправлено: 12.02.18 - 14:07
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...




Отправлено: 12.02.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это к тому, что если бы твой работодатель так яростно следил за временем

М-да...
Совки как совки...
Умные люди работают до получения результата, а не до пяти часов вечера.
Но совкам этого никогда не понять.

§ Сергей_я
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.02.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вот для совков объясняю на пальцах: к примеру час моего рабочего времени стоит 10 тыс тенге.

вы там че, людей убиваете за деньги что ли? Т.е. рабочие сутки выше чем средняя зп по городу за месяц?
Профайл

А_А
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...




Отправлено: 12.02.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
к примеру час моего рабочего времени стоит 10 тыс тенге.


неужели нг настолько богата, что платит этому троллю 10000 в час?
знают ли об этом сотрудники нг?
сотрудники, ау?

трубочист проверстий
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...




Отправлено: 12.02.18 - 14:18
Комментарий удален модератором.

Все просто
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...




Отправлено: 12.02.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Время, время надо экономить, а не бензин и железки.

Ну и чудило.Цитата:
Бывалый:
Перерасход чего? Рабочего времени чиновников, оплачиваемого из карманов налогоплательщиков?

Какой перерасход? 17: 00 время окончания работы. Не успел что либо сделать, за свой счет, либо на выхлап. Свято, пусто не бывает.

Аргынтинец
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...




Отправлено: 12.02.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
вообще восприятие мира?
Это обыкновенная бухгалтерия, учет расходов.
Она не зависит от чьего-либо восприятия мира.
Вот для совков объясняю на пальцах: к примеру час моего рабочего времени стоит 10 тыс тенге.
Если меня отправляют к заказчику в офис, то я конечно могу поехать на автобусе и провести 2,5 часа в дороге туда-обратно, и это будет стоить моему работодателю 25 тыс тенге только в виде зарплаты, а в виде ФОТ+аренда офиса и т.п. ему это обойдется все 50 тыс тенге.
Я могу даже пешком пойти, и

Не обижайся, но твои рассуждения какие то незрелые....наивные. как если бы профессор-ботаник читал лекцию о растительности Амазонки, ни разу не бывши в Южной Америки.
Например, частные конторы, не желая заморачиваться с ремонтом и обслуживанием, нанимают водителей с личным автомобилем. Это дороже чем общественный транспорт, но дешевле, чем содержание фирменного автотранспорта. И уж поверь, твоя ,,оппа" должна отбить все расходы, особенно если катать её на жипе.
Другое дело госконторы, где каждый начальник отдела, не говлря уж, про начальника управления, доказывает жуткую необходимость наличия личного, персонального автомобиля.
Кстати, сам видел, пробеги
Понедельник-четверг-по городу-350 км
Четверга понедельника командировка Екатеринбург, тойота центр, регламентные работы-2000 км
Рс а ты говоришь-,,оппы''!
:lol: :lol: :lol:

Бывалый
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...




Отправлено: 12.02.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Т.е. рабочие сутки выше чем средняя зп по городу за месяц?

Рабочие сутки - это 8 часов.
8 часов = 80 тыс тенге.
Средняя зп даже по Кустаню - выше.
Цитата:
Сергей_я:
людей убиваете за деньги что ли?

Нет.
Эффективно работаем, с отдачей.
Деньги-то не с неба падают.

Навральный
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...




Отправлено: 12.02.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот для бывалых объясняю, час моего рабочего времени стоит 100 тыщ тенге.
Но платят почему-то в сто раз меньше. :-(

* Сыкымы
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 12.02.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А ниже написано что на "роскошные" автомобили (иностранной сборки) израсходовано-то 970 млн.

Цитата:
Бывалый:
Из 14,3 ярда трат, на "не-нивы" потрачена 1/15 часть.

Это вы просуммировали " Топ дорогих машин (стоимость выше 10 млн тенге)??? Странно вы считаете! Вы не учли машинки стоимостью, например, 9,9 миллионов и ниже. Посмотрите процентное соотношение по областям, так там видно что "внедорожники" и "вместительные легковые" - это около 50% всего закупа. Ну, так они и стоят 7-8-9 "лямов". Так что никак не 1/15 часть, а как минимум 1/2. Если учесть их "прожорливость" и дорогое ТО, то эксплуатационные расходы тоже на бюджет повлияют неслабо.
Профайл

Бывалый
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...




Отправлено: 12.02.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
17: 00 время окончания работы

Повторюсь:
Цитата:
Бывалый:
Умные люди работают до получения результата, а не до пяти часов вечера.
Но совкам этого никогда не понять.

Цитата:
Аргынтинец:
Например, частные конторы, не желая заморачиваться с ремонтом и обслуживанием, нанимают водителей с личным автомобилем.

А личный автомобиль водителя, по твоему, в ремонте и обслуживании не нуждается? )))))))))))))))))))
Те, кто не желает заморачиваться сам - вынуждены переплачивать тем, кто согласен заморочиться.
Например фирмам, отдающим в наем автомобили.
Цитата:
Аргынтинец:
дешевле, чем содержание фирменного автотранспорта

Святая наивность чукотского мальчика, никогда не влезавшего в финанализ расходов предприятия )))))

Гость
Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для чиновников




Отправлено: 12.02.18 - 15:06
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