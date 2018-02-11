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Куратор темы: drakon
§ 113
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 11.02.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
ну или 6-ти летниму пацану из Кустаная

Интересно,сколько денег сэкономил Кустанай,
в этом году? Снега практически небыло.
Да и пацаны дворы чистили бесплатно.
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.02.18 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А снег мокрый сегодня - идёт.Тарелку с

Эх Дракоша - "темнота". Я уже давно себе поставил казАн, и горя не знаю. Никаких тебе головок, никаких настроек. Серый то тебе наплЕл, поди мозги на бикрень. Идешь к беженцам, покупаешь у них казАн, и смотришь более 150 каналов - бесплатно. А еще да Мы - Мы Европа. Колхоз Талапкер.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13297
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Я уже давно себе поставил казАн, и горя не знаю

Это в котором Узбеки, Плов - варят?... :lol: :lol:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.02.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это в котором Узбеки, Плов - варят?.

Вот ведь знаешь, Дракош.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.02.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Плов - варят?...

Нет , две прокладки медные от двигателя , трактора С 100 или лампу накаливания , алмазным надфилем надпилить , и наполнить её ртутью , всё будет на ТВ показывать .

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13297
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Нет , лампу накаливания , алмазным надфилем надпилить , и наполнить её ртутью.



Цитата:
Все просто:
Вот ведь знаешь, Дракош.

Вот прямо сейчас - выпишу Казан с крышкой.

Будет от снега - защищать и недорого.
Сварил в нём плов,повесил - на место
и кушая, смотри телек... :lol: :lol: :oops:
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Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.02.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот прямо сейчас - выпишу Казан с крышкой.

Только берите Дракош литров на 12, и с чистого чугуна, чтобы RT можно было смотреть. А плев - млев, это уже между делом.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13297
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Только берите Дракош литров на 12, и с чистого чугуна, чтобы RT можно было смотреть.

Да вот думаю,надо самый большой казан - брать

Больше программ - навеоное будет... :lol: :-P :-P
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.02.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Больше программ - навеоное будет... :lol: :-P :-P

-вы, когда начнете изучать немецский язык? С утра до вечера торчите на русскоязычных сайтах, акиматом называете ихнюю конторку. Еще при встрече его акимом назовите))))

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.02.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ух ты, на 30 литров - это сила, даже Хабар вещать будет. Все дойчландовские узбеки сбегутся, придется массовый просмотр проводить.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.02.18 - 15:01
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Страница 719 из 719«1...717718719
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