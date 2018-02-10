Цитата: 362:

я простой человек даже не понял о чем вы,

вот жеж жизнь... как ни странно,но и я не белой костИ,и не голубой крОви... может вся проблема в каждом из нас personlich... может нам самим,в нас самих,собственные фибры глыбже и ширше развальцовывать нужно,чтобы место для дополнительного материала находилось?Цитата: 362:

нам простым людям нравятся фильмы типа индийских, а вам наверное типа шекспира, так что нам друг друга не понять.

посмотрел с удовольствием фильм "Дом",с С.Гармашем... а от Ф.М,Достоевского и А.Н.Островского тошнит...