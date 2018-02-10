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≡ В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел из тумана"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел из тумана"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31454
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 февраля на сцене Костанайского русского драматического театра прошла премьера спектакля "Вышел Ангел из тумана" по пьесе Петра Гладилина.
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Бауржаныч
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 11.02.18 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как я устал от этих комментов типа казахов забыли или русских ущемили... Давайте че-нить новое придумаем, забабахаем так, что весь мир о нас узнает. уже надоело скулить)) чесслово, ребзя, новое нам нужно, новое... експо не памагает(((

§ 07Litra
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...
07Litra


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Сообщений: 9274
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 11.02.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
я простой человек даже не понял о чем вы,

вот жеж жизнь... как ни странно,но и я не белой костИ,и не голубой крОви... может вся проблема в каждом из нас personlich... может нам самим,в нас самих,собственные фибры глыбже и ширше развальцовывать нужно,чтобы место для дополнительного материала находилось?Цитата:
362:
нам простым людям нравятся фильмы типа индийских, а вам наверное типа шекспира, так что нам друг друга не понять.

посмотрел с удовольствием фильм "Дом",с С.Гармашем... а от Ф.М,Достоевского и А.Н.Островского тошнит...
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§ 07Litra
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...
07Litra


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Сообщений: 9274
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 11.02.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
не весь простой народ может писать грамотно, 99% и этого не может, я имею ввиду простой народ, чабаны, рабочие заводов, сантехники , шофера.

а чо случилось с "простым" народом? помню,в бытность мою юношей бледным,весь народ был охвачен повальным среднешкольным образованием... и чабаны,и механизаторы,и кухарки... а некоторые трактористки широкого профиля и металлурги-КПССпартейцы даже страной руководили... так што случилось с народом,за последние четверть века?
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Скарлет
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 11.02.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
как в Советское время по принуждению

Кто ж тебя "принуждал" к театру, к литературной (по Шаяхмету) постановке которой, ты прикипел(а) сегодня? А мама в детстве тебя тоже "принуждала" есть кашу, убирать за собой те же игрушки, мыть посуду или пол? Наверно, деспотичная и тоталитарная у тебя мама была, не?

362
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 11.02.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
а чо случилось с "простым" народом? помню,в бытность мою юношей бледным,весь народ был охвачен повальным среднешкольным образованием... и чабаны,и механизаторы,и кухарки... а некоторые трактористки широкого профиля и металлурги-КПССпартейцы даже страной руководили... так што случилось с народом,за последние четверть века?

Ничего не случилось, народ все тот же, просто наверное вам не доводилось никогда читать, объяснительные записки чабанов зоотехнику, по поводу пропажи или падежа овец или объяснительные записки слесаря 5го разряда мастеру по браку при сборке или пьянке или же обращении граждан, вот почитали бы произведения простого народа и вы поняли бы, как далеко простой народ от Советского образования, сам я на уровне зоотехника, мастера в Советское время, как вы далеки от народа..

362
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 11.02.18 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
посмотрел с удовольствием фильм "Дом",с С.Гармашем... а от Ф.М,Достоевского и А.Н.Островского тошнит...

помню в детстве у нас в деревне жили смешано Немцы, Казахи, Русские, Украинцы, что то не помню что бы кто то тяготился к опере, симфонии или классической литературой зачитывался, а когда привезут фильм индийский то все мои земляки невзирая на национальности вместе с детьми шел на эти фильмы, это был праздник для всей деревни, после фильма выходили зареваные и Немки, Казашки, Русские потом долго еще вспоминали этот фильм и даже давали друг другу клички из этого фильма, вот вам и уровень народа.

гость
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 11.02.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
"Дом",с С.Гармашем...

Это да , снят отлично , даже не в сюжете дело - степь там хороша , шумами достоверными , ракурсами . Достоевского , в моём представлении " Даун Хаус . " с Бондорчуком Федькой ( совсем зажрался за папкиной могилой не ухаживает , в мусоре вся ) и Охлобыстиным - хорошо объясняет на современный манер . Тебя чего реабилетировали ?

§ 07Litra
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...
07Litra


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Сообщений: 9274
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 11.02.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Тебя чего реабилетировали ?

не знаю ещё... вроде как от комы разрешили отойти,но восстану ли с одра, то богам НГовского Олимпа лиш ведомо.... :-(
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§ 07Litra
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...
07Litra


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Сообщений: 9274
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 11.02.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Это да , снят отлично , даже не в сюжете дело - степь там хороша , шумами достоверными , ракурсами .

всё там хорошо,в том фильме... всё по настоящему... нету (как в театре) нарочитого топота ног по доскам сцены,нету повествовательных предложений выраженных во всё горло,нету дурашливых кривляний призванных вызвать смех публики...
Цитата:
гость:
" Даун Хаус . " с Бондорчуком Федькой ( совсем зажрался за папкиной могилой не ухаживает , в мусоре вся

мне их морально-нравственные устои по феншую... это отдельный вид искуства... тебя та чо они тревожат? :-)
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гость
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 11.02.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
чо они тревожат

Был , как то на кладбище , где все , самая неухоженная могила , Бондарчука была . Там Маргелов , (дядя Вася ) , недалече , так у него при мне десантники - срочники убирались .

§ 07Litra
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...
07Litra


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Сообщений: 9274
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 11.02.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Был , как то на кладбище , где все , самая неухоженная могила , Бондарчука была .

дался он тебе,последний приют дюма-Отца.... сейчас в Москве тысячи контор,которые за деньги могилы холят и лилеют 365дней в году... дюма-Сын,чел не бедный может и отстегнуть,чтобы самому не заморачиваться... значит, не всё ТАМ так однозначно,как нам видится со стороны...
ты мне лучше скажи,чего "актер и режиссер" из Петербурга,г. ЗАХАРЬЕВ не лучшую работу Ван Гога выбрал,для демонстрации своих интеллектуальных вершин?
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гость
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 12.02.18 - 01:01
Комментарий удален модератором.

Кайрат
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 12.02.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
посмотрел с удовольствием фильм "Дом",с С.Гармашем... а от Ф.М,Достоевского и А.Н.Островского тошнит...

Вы знаете уважаемы, нашел и посмотрел, я этот фильм, впечатления, пьют пьют, какие то переживания ни о чем, проблемы куринные между собой решить не могут, потому, что все по пьяне, а могли бы решить одним словом, не уж то бывают такие семья? если и бываюттакие семья то грош цена их деду и родителям, у нас такое точно не бывает, менталитет другой, в конце их уничтожили и как то их даже не жалко, не жизненный какой то фильм.
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