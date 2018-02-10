Директор Пляжа Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной... #30







Отправлено: - 15:29 Цитата: elektron:



Я про те клиники, которые за огромные сумы только отодвигают смерть и дают надежду, но не излечивают. Люди залазят в долги, кредиты, продают все что можно и оставляют близких потом без копейки к существованию и еще по уши в долгах. Ты просто меня не понял, о чем я. Это уже о последних стадиях рака, которые до сих пор не излечимы. И люди надеясь на чудо, едут туда со всего мира. У нас просто этим как раз и страдают, клиники в Германии и Израиле.

А про поборы и сборы ты прав, когда есть деньги на жоповозки, а на лечение детей деньги собирают всем миром. Беда и наша и России.