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≡ Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной системе здравоохранения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной системе здравоохранения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31446
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.18 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Минздрава рассказал, почему он за декриминализацию врачебных ошибок, как решили проблему с бесплатными лекарствами и почему, даже если вы очень захотите прикрепиться к определённой поликлинике, вам могут отказать.
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Директор Пляжа
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 11.02.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Я про те клиники, которые за огромные сумы только отодвигают смерть и дают надежду, но не излечивают. Люди залазят в долги, кредиты, продают все что можно и оставляют близких потом без копейки к существованию и еще по уши в долгах. Ты просто меня не понял, о чем я. Это уже о последних стадиях рака, которые до сих пор не излечимы. И люди надеясь на чудо, едут туда со всего мира. У нас просто этим как раз и страдают, клиники в Германии и Израиле.
А про поборы и сборы ты прав, когда есть деньги на жоповозки, а на лечение детей деньги собирают всем миром. Беда и наша и России.

§ 07Litra
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9274
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 11.02.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
к примеру ТБЦ... врач-частник-терапевт (тот,который домашне-семейный) обнаруживает/подозревает в вас наличие бациллы... как он вас должен динамить? а никак... терапевты ТБЦ не лечат,но ваше посещение praxsisa,БОЛЬНИЧНАЯ касса оплатит... и терапевт выпишет вам направление К(!) врачу,специализирующему на ваших бациллах... ВРАЧА(!) вы выбираете сами... не знаю как он вас будет динамить,но денег он с вас не возьмет... ваше посещение его,будет оплаченно БОЛЬНИЧНОЙ кассой... врач проведёт необходимое обследование,"глыбже и ширше" чем терапевт... лечить он вас тоже не будет... просто вынесет вердикт,ЧТО... что заключение терапевта было ошибочно и причин для беспокойства нет... или что подозрения терапевта было оправдано,что и потвердили глубокие и широкие изыскания,а потому СПЕЦ выписывает направление в больнчку....
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google
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 11.02.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
А врачи фельдшеры и медсестры по твоему святым духом питаются и содержание их рабочих мест ничего не стоит?Хватит уже мыслить как совок

Ой бай как мы завякали то, а шахтёры то значит должны в программисты идти что ли, или забыл уже, что за чушь там нёс?

§ 07Litra
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9274
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 11.02.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
к примеру ТБЦ... врач-частник-терапевт (тот,который домашне-семейный) обнаруживает/подозревает в вас наличие бациллы... как он вас должен динамить? а никак... терапевты ТБЦ не лечат,но ваше посещение praxsisa,БОЛЬНИЧНАЯ касса оплатит... и терапевт выпишет вам направление К(!) врачу,специализирующему на ваших бациллах... ВРАЧА(!) вы выбираете сами... не знаю как он вас будет динамить,но денег он с вас не возьмет... ваше посещение его,будет оплаченно БОЛЬНИЧНОЙ кассой... врач проведёт необходимое обследование,"глыбже и ширше" чем терапевт... лечить он вас тоже не будет... просто вынесет вердикт,ЧТО... что заключение терапевта было ошибочно и причин для беспокойства нет... или что подозрения терапевта было оправдано,что и потвердили глубокие и широкие изыскания,а потому СПЕЦ выписывает направление в больнчку....
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§ 07Litra
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9274
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 11.02.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надеюсь,внятно вжевал расход и экономию воды для помывки клозета,в отдельно взятом государстве... не по слухам телеящика... :lol:
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§ elektron
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.02.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ты просто меня не понял, о чем я.

Да всё я понял. Люди мрут везде. Я лишь хотел сказать, что почему это не оплачивает государство? Для чего вся система? Не зависимо от результата, почему должен платить пациент? Родится стоит денег, вырастить стоит денег, отдай долг Родине (служба обязательна ещё), А где поддержка государства то? Ты как гражданин всегда и чего то должен, но где это "должен" от государства? Конечно придёт простынка с его 1.600.000 ляма и всё устроят, а остальным как?
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Директор Пляжа
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 11.02.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

А остальным никак. Выкручивайся как можешь, даже уверен, что наша страховая медицина в будущем не поможет. Так как даже в США, за которую тут жевал бывалый, страховка не всегда услуги врачей покрывает. Что уж за нас говорить.

Бывалый
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 11.02.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аргынтинец:
если такой умный, чож такой бедный"

/*гребаный стыд*/
"Считать богатство признаком ума" (с) мотор роллер, служение муз

Бывалый
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 11.02.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
google:
шахтёры то значит должны в программисты

Каким боком это сюда?
Ты с чем не согласен?
С тем что труд медработников не бесплатен?
Или тебе просто слава кривых аналогий электрона покою не даёт?

google
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 11.02.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Каким боком это сюда?Ты с чем не согласен?С тем что труд медработников не бесплатен?Или тебе просто слава кривых аналогий электрона покою не даёт?

Да с душонкой твоей продажной, как хочу так и верчу. У меня нет к сожалению как у электрика архивов. Но помню чётко, как ты про бастующих шахтёров высказывался. Или опять "заднюю" включишь? Давай чеши дальше свой "патриотизм"

шутка юмора
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 11.02.18 - 23:14
Комментарий удален модератором.

google
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 11.02.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :

Ты там что то и про акуммы писал чушь полную, кстати. Кислота никуда не девается. Если батарея нормально работает и герметичная. То при зарядке эта самая кислота, скопившаяся на свинцовых элементах, выделяется обратно. Это так для кругозора :lol:

§ elektron
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.02.18 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
за которую тут жевал бывалый, страховка не всегда услуги врачей покрывает. Что уж за нас говорить.

чем этой промокашке верить, лучше своё мнение иметь. Да и при чём тут америка?
Профайл
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