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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3515
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.02.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
дело в стойкости духа.

Слышь,стойкость бздюха ты наша,
Радуйся,шо не я в твоём доме живу
А то бывать тебе дежурным мойдодыром по подъезду :lol:
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.02.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще Марик не фото алкаша обессиленного выставил , а тест . Кто себя в этом лежащем бревне увидел и представил , сразу накинулся с проклятиями на снимающего . Мол с каждым может произойти , и почему помощи нет . Ну во первых не с каждым , пить надо дома (желательно на полу) и не лазить где ни попадя . Во вторых это современный естественный отбор , когда выжил и дополз до койки , дал потомство . Не дополз и замёрз у подъезда , не судьба , и не пьющий сосед за тебя продолжит и обновит генофонд .

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5381
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.02.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Согласен. Пить надо дома и на полу)))).
Я даже когда в гостях бывают через дорогу в 10 минутах от дома. Вызываю такси и спокойно до подьезда до возят. . 300 тенге не деньги , для безопасности . Времена нынче темные. Вдруг сердце остановится по пути, не кто не подойдет, подумают алкаш.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9385
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.02.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
ведь ты представитель государства которое в этом мире ассоциирует себя с добром ,

А, понятно, откуда у него такие панты..
Зато в Молдавии был..
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§ 113
Re: Флуд и оффтопик часть 3
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 11.02.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я даже когда в гостях бывают через дорогу в 10 минутах от дома

Она,что так близко живет?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9385
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.02.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Кстати, сегодня в Медео, говорят сходка крутых блогеров, типо теб

Не знаю никаких крутых там..
Мы все тут крутые, кто мы там?
Наверняка никто..
Только тут мы можем создавать темы за глаза про "них", только тут мы можем копировать их тексты, только тут мы можем втихоря осуждать их, потому что мы Банда..
Мы тут круты..
Мы тут юзеры, а они там все лузеры..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9385
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.02.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С ремонта пришел, там по телеку про какой то самолет идет, опять что то там упало что ли?
Сейчас нужно новости почитать..
Олимпиала все замазывает ведь, не говорят о самолете то..
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.02.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Согласен. Пить надо дома и на полу)

Цитата:
Vital:
Вдруг сердце остановится по пути, не кто не подойдет, подумают алкаш

Не Виталя , все сразу подумают , что вот не повезло человеку , занимаясь скандинавским бегом вечером после гостей , по пути домой сердце отказало . Мы ж все поголовно наивные . Валяется у подъезда , значит инвалид . Не хочет работать , со здоровьем наверное что то . Так и живём , притворяясь , придуряясь и обманывая , рассчитывая что поверят , помогут и не пройдут мимо . А люди наверное устали от этого всего , и поэтому зачастую и не подходят . Не верит уже ни кто и ни кому .
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