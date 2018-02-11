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§ NG.kz
Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался турами в Боровое
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31446
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Компания будет формировать туры для российских туристов, которых привлекает отдых в Боровом из-за низких цен и отсутствия языкового барьера, сообщает советник акима Акмолинской области по вопросам туризма.

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§ Дантист
Re: Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 11.02.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..."Таким образом, можно будет надеяться на снижение цен, – отметил Марат Игали".
Такой большой, а в сказки верит.
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Читатель 1
Re: Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался...




Отправлено: 11.02.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, какой курорт? Какая "ценность"? ( бесплатно - ещё можно подумать)))

Химик
Re: Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался...




Отправлено: 11.02.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Странно, какой курорт? Какая "ценность"? ( бесплатно - ещё можно подумать)))

так там дороже чем в египт или тайланд, интересно чо так Россиян так туда потянуло, так и в сосновы бор наш толпами делегации из России поперлись, договора подписывают, своячниться работает там.

§ 07Litra
Re: Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9274
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 11.02.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Химик:
интересно чо так Россиян так туда потянуло, так и в сосновы бор наш толпами делегации из России поперлись, договора подписывают, своячниться работает там.

обычная практика... когда появляется на рынке товаров новый объект,почти все турконторы считают своим долгом этот объект посмотреть... якобы, чтобы знать,что предлагать клиенту... на самом деле,смотрины происходят за деньги турконторы... те деньги,которые контора заработала и не хотела бы расставаться с ними в виде налогов или прочих каких отчислений...
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§ 112
Re: Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9385
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.02.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Места там неплохие конечно, сколько я там то в тубзоне везде перебывал..
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§ Добринцофф
Re: Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5793
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.02.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Химик:
так там дороже чем в египт или тайланд, интересно чо так Россиян так туда потянуло, так и в сосновы бор

Это же разные вещи,в Египте на всё включено объедаются,а потом в сосновый бор едут подлечится.
Немцы и поляки сейчас в санатории Белоруссии ездят,в 8 утра зарядка,а в 21.00 приём кисломолочных продуктов и спать.
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§ Моше
Re: Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4408
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 11.02.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Туда в основном омичи ездили, но последние года из-за плохой дороги и высоких цен их стало в разы меньше. С другой части России вообще нет смысла ехать, даже с Урала - ехать уже больше 1000 км, хотя под боком все не только то же самое, но и объективно лучше.
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§ 112
Re: Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9385
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.02.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
под боком все не только то же самое, но и объективно лучше.

Ну понятно что в Египте и Турции хуже и на много, однако же туда миллионы россиян и даже немцев прут как на мед..
Дело совершенно не в том что лучше или хуже.
Дело в удобстве и ценах, комфорте..
Мне например комфортней в степи сгонять на данный момент..
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