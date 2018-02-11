Цитата: Химик:

интересно чо так Россиян так туда потянуло, так и в сосновы бор наш толпами делегации из России поперлись, договора подписывают, своячниться работает там.

обычная практика... когда появляется на рынке товаров новый объект,почти все турконторы считают своим долгом этот объект посмотреть... якобы, чтобы знать,что предлагать клиенту... на самом деле,смотрины происходят за деньги турконторы... те деньги,которые контора заработала и не хотела бы расставаться с ними в виде налогов или прочих каких отчислений...