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≡ Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для чиновников		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для чиновников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31446
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечную тему слишком дорогих служебных автомобилей для чиновников "НГ" поднимала не раз. Депутаты мажилиса неоднократно отмечали, что государственные органы продолжают шиковать за счёт налогоплательщиков, обновляя автопарк иномарками, при том, что в Казахстане налажен серийный выпуск автомобилей аналогичных классов.Теперь вот Ratel.kz сопоставил некоторые факты.
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§ 112
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9385
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.02.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бот:
если чиновнику купить не крузак, а тот же ссаный

Вопрос был о том, что такое польза..
Профайл

Crazy
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...




Отправлено: 11.02.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же так? Если у меня плохие дороги, значит за счёт кого то мне должны купить дорогой внедорожник? Зачем же тогда ставить кого то у власти, кто не может исправить ситуацию, а как паразит только высссывает деньги... Просто тогда лишние нужно убрать

Хохол
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...




Отправлено: 11.02.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Ошибешься эти парни давно образованнее вас.

Извини но в этот раз я против . Все эти крузаки и лексусы это бусы , бусы для папуасов . Огромные средства выходят из экономики РК в страны этих самых производителей бус-авто . Какой смысл , кроме красоты самолюбования в этом ? Образованная Европа уже давно на великах передвигается . А мы до сих пор перед друг другом понты колотим , соревнуясь кто круче . При этом самовыражение например в виде аэрографии под запретом . Разрешено только самовыражаться госномерами , т.е. бабками за их стоимость . Кто заплатит больше , тот и круче всех . Индивидуальность уходит на второй план , на первом плане богатства и связи . Возможно мы после нищего СССР с его запарожцами и москвичами теперь навёрстываем упущенное , тока на фоне не очень богатого населения это выглядит несколько странно .

Гость
Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для чиновников




Отправлено: 12.02.18 - 01:37
Комментарий проходит проверку.

Гость
Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для чиновников




Отправлено: 12.02.18 - 03:05
Комментарий проходит проверку.
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