Хохол Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для... #32







Отправлено: - 23:51 Цитата: 362:

Ошибешься эти парни давно образованнее вас.

Извини но в этот раз я против . Все эти крузаки и лексусы это бусы , бусы для папуасов . Огромные средства выходят из экономики РК в страны этих самых производителей бус-авто . Какой смысл , кроме красоты самолюбования в этом ? Образованная Европа уже давно на великах передвигается . А мы до сих пор перед друг другом понты колотим , соревнуясь кто круче . При этом самовыражение например в виде аэрографии под запретом . Разрешено только самовыражаться госномерами , т.е. бабками за их стоимость . Кто заплатит больше , тот и круче всех . Индивидуальность уходит на второй план , на первом плане богатства и связи . Возможно мы после нищего СССР с его запарожцами и москвичами теперь навёрстываем упущенное , тока на фоне не очень богатого населения это выглядит несколько странно .