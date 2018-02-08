/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Облик Кустаная развививается по спирали		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
§ NG.kz
Облик Кустаная развививается по спирали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31446
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.18 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 октября 1893 года поселение Кустанай официально получило право города с названием – Николаевск. Однако 8 февраля 1895 года по­следовало "высочайшее по­веление" императора Николая II о присвоении г. Николаевску названия "Кустанай".
Читать новость

§ Victor Yang
Re: Облик Кустаная развививается по спирали
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10260
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.02.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Официально - Қостанай

Это по-казахски. Русскую же транскрипцию, считаю, поменяли неправильно, вопреки правилам русского языка, так же как и Шымкент.
Цитата:
Бывалый:
А про выделенное ты расскажи жителям Шымкента (а не Чимкента), Кокшетау (а не Кокчетава), Жамбыла (а не Джамбула) и прочих-прочих-прочих...

На казахском языке эти названия всегда были именно такими - Жамбыл, Кокшетау и проч. А вот к какому казахскому слову привязать название Семей - непонятно.
Профайл

Все просто
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 09.02.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Э-э-э, о чем спор?

Че ха экал то. Посмотри паспорт и почешись.

§ 112
Re: Облик Кустаная развививается по спирали
112


(Пользователи)
Сообщений: 9385
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.02.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
журналисты на телевидении КАстОнай, читая Қостанай ни один не смог правильно произнести, казалось бы простое слово, просто ҚОстанай.

А первую очередь их за Это нужно привлекать к уголовной ответственности за неуважение к государственным названиям и гос. языку..
И должно караться жестоко..
Мне тут Наша Р..ша запретили писать под видом увольнения из форума..
Профайл

§ Victor Yang
Re: Облик Кустаная развививается по спирали
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10260
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.02.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ККК:
так у нас у Казахов это местность всегда была Омбы, Орынбор до прихода калмыков и Русских, просто Русские, как народ толерантный не стал менять названия, а просто приделали окончания, так же и с городом Костанай, кочевья там были наши, во времена Золотой Орды, а Москва то же не Русское слово.

На данный момент это неважно. Важно то какое название сейчас. Если бы Омск и Оренбург имели другие названия (Оренбург, кстати, Чкаловым был одно время), вряд ли бы они всё равно назывались Омбы и Орынбор.
Профайл

Директор Пляжа
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 09.02.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А про выделенное ты расскажи жителям Шымкента (а не Чимкента), Кокшетау (а не Кокчетава)

Нормально относятся, если не у поротые как ты и равнодушная.

бываленок
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 09.02.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Нормально относятся, если не у поротые как ты и равнодушная.

:-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P жжешь, дядя. :lol:

Аргынтинец
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 09.02.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ККК:
так у нас у Казахов это местность всегда была Омбы, Орынбор до прихода калмыков и Русских, просто Русские, как народ толерантный не стал менять названия, а просто приделали окончания, так же и с городом Костанай, кочевья там были наши, во времена Золотой Орды, а Москва то же не Русское слово.

Да слыхали уже! И про Аргентину, и про Екибатыров.
Хоть бы новенькое что-то придумали.
Ну ка, выдай новую порцию перлов!
:-o

§ Volonter
Re: Облик Кустаная развививается по спирали
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1380
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 09.02.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин, закрывай комментирование. Опять ушли от интересной темы в сторону перепалки :-(
Профайл

§ Victor Yang
Re: Облик Кустаная развививается по спирали
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10260
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.02.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Юджин, закрывай комментирование.

Нет у него таких прав - это ж "Народные новости". А неадекваты в любой теме перепалку могут начать.
Профайл

бывалый
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 09.02.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нет у него таких прав

у него их и не было, фейкотролль.....................

§ Volonter
Re: Облик Кустаная развививается по спирали
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1380
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 09.02.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А неадекваты в любой теме перепалку могут начать.

Согласен.
Профайл

Александр Родионович Бородач
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 09.02.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Дык и в старые времена место на кладбище денег стоило.
Во времена того самого благословенного СССР, ага.

Во времена благословенного родственникам усопшего государство платило для того чтобы бы мог достойно похоронить,ага. Это для особо одаренных.

ККК
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 11.02.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аргынтинец:
ККК:
так у нас у Казахов это местность всегда была Омбы, Орынбор до прихода калмыков и Русских, просто Русские, как народ толерантный не стал менять названия, а просто приделали окончания, так же и с городом Костанай, кочевья там были наши, во времена Золотой Орды, а Москва то же не Русское слово.

Да слыхали уже! И про Аргентину, и про Екибатыров.
Хоть бы новенькое что-то придумали.
Ну ка, выдай новую порцию перлов!

Вы так скептически относитесь, по вашему не было Половцев и половецкой степи, потом Золотой орды? тогда не удивляйтесь, если через лет десять, вас засмеют, если вы скажете, где то была такая империя как Советский Союз и мы были в составе этой империи.

Хохол
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 11.02.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ККК:
где то была такая империя как Советский Союз

Конечно засмеют , потому что сами советские люди считали (под влиянием советской пропаганды) , что империализм это зло , а империалисты нехорошие и злые люди . При этом самих себя СССР , империей , оккупантами и агрессорами не считало , и Россия являясь правопреемницей СССР не считает и не признаёт этого до сих пор .
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 33
Пользователей: 0
Всего: 33

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх