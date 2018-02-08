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Аргынтинец:
ККК:
так у нас у Казахов это местность всегда была Омбы, Орынбор до прихода калмыков и Русских, просто Русские, как народ толерантный не стал менять названия, а просто приделали окончания, так же и с городом Костанай, кочевья там были наши, во времена Золотой Орды, а Москва то же не Русское слово.
Да слыхали уже! И про Аргентину, и про Екибатыров.
Хоть бы новенькое что-то придумали.
Ну ка, выдай новую порцию перлов!
Вы так скептически относитесь, по вашему не было Половцев и половецкой степи, потом Золотой орды? тогда не удивляйтесь, если через лет десять, вас засмеют, если вы скажете, где то была такая империя как Советский Союз и мы были в составе этой империи.