Цитата: Аргынтинец:

ККК:

так у нас у Казахов это местность всегда была Омбы, Орынбор до прихода калмыков и Русских, просто Русские, как народ толерантный не стал менять названия, а просто приделали окончания, так же и с городом Костанай, кочевья там были наши, во времена Золотой Орды, а Москва то же не Русское слово.



Да слыхали уже! И про Аргентину, и про Екибатыров.

Хоть бы новенькое что-то придумали.

Ну ка, выдай новую порцию перлов!

Вы так скептически относитесь, по вашему не было Половцев и половецкой степи, потом Золотой орды? тогда не удивляйтесь, если через лет десять, вас засмеют, если вы скажете, где то была такая империя как Советский Союз и мы были в составе этой империи.