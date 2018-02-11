Хохол Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9938







Отправлено: - 23:12 Цитата: Vital:

Согласен. Пить надо дома и на полу)

Цитата: Vital:

Вдруг сердце остановится по пути, не кто не подойдет, подумают алкаш

Не Виталя , все сразу подумают , что вот не повезло человеку , занимаясь скандинавским бегом вечером после гостей , по пути домой сердце отказало . Мы ж все поголовно наивные . Валяется у подъезда , значит инвалид . Не хочет работать , со здоровьем наверное что то . Так и живём , притворяясь , придуряясь и обманывая , рассчитывая что поверят , помогут и не пройдут мимо . А люди наверное устали от этого всего , и поэтому зачастую и не подходят . Не верит уже ни кто и ни кому .