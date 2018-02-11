Цитата: 112:

Где нету?

И на здравоохранение и на образование выделяют просто сумасшедшие деньги..

Ну ты хотя бы интересуйся что тебе министр которого ты выбирал, что он сказал, что денег мало...или тебе кто должен сказать? Почитай хотя бы! В соседней ветке, черным по-рускому, опубликовано интервью...

Цитата: 112:

Другое дело, что народишко сам не хочет быть образованным и не больным..

За нородишко не надо тут проотвечать, нородишко сам за себя скажет. Отвечай про себя. Значит ты хочешь быть тупым и больным?

Ну а зачем, тогда лечишься, тратишь время врачей и лекарства, ведь могут же вылечить других, которые не хотят, так как ты!?