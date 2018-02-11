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§ NG.kz
Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для чиновников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31445
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечную тему слишком дорогих служебных автомобилей для чиновников "НГ" поднимала не раз. Депутаты мажилиса неоднократно отмечали, что государственные органы продолжают шиковать за счёт налогоплательщиков, обновляя автопарк иномарками, при том, что в Казахстане налажен серийный выпуск автомобилей аналогичных классов.Теперь вот Ratel.kz сопоставил некоторые факты.
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Директор Пляжа
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...




Отправлено: 11.02.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
жить немного лучше

А ты ничего не попутал?)))
Тут явно на это немного не тянет.
Хотя я уже пару человек услышал, ждем остальных лжепатриотов.

Аргынтинец
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...




Отправлено: 11.02.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где нету?
И на здравоохранение и на образование выделяют просто сумасшедшие деньги..

Ну ты хотя бы интересуйся что тебе министр которого ты выбирал, что он сказал, что денег мало...или тебе кто должен сказать? Почитай хотя бы! В соседней ветке, черным по-рускому, опубликовано интервью...
Цитата:
112:
Другое дело, что народишко сам не хочет быть образованным и не больным..

За нородишко не надо тут проотвечать, нородишко сам за себя скажет. Отвечай про себя. Значит ты хочешь быть тупым и больным?
Ну а зачем, тогда лечишься, тратишь время врачей и лекарства, ведь могут же вылечить других, которые не хотят, так как ты!?

ТАНОМИ
Re: Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для...




Отправлено: 11.02.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"какие такие существенные обстоятельства оправдывают чиновников, нарушающих указания главы государства и премьер-министра."

Да просто саботируют указания. Видимо, не боятся Акелу, он для них уже не авторитет...
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