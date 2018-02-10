Цитата: Директор Пляжа:

Этим страдают и в Германии. Как говорится ничего личного, бизнес есть бизнес.

Не могу точно утверждать, но у нас не собирают деньги, для онкобольных. Всё оплачивает касса. Вообще (тьфу - тфю - тфю) не сталкивался, что бы что то не лечили. А уж говоря про Казахстан , да и Россия (имеющие и нефть и газ) Как то кощунственно вообще все эти поборы на лечение детей и онкобольных выглядят. Но это лично моё мнение. А для детей страдающих теми или иными заболеваниями, от синдрома дауна до как его так ДЦП вроде, не только лечат но и санатории и прочее используют. Иначе вопрос? А зачем я плачу эту страховку?