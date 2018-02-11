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§ NG.kz
Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался турами в Боровое
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31445
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Компания будет формировать туры для российских туристов, которых привлекает отдых в Боровом из-за низких цен и отсутствия языкового барьера, сообщает советник акима Акмолинской области по вопросам туризма.

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§ Дантист
Re: Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 11.02.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..."Таким образом, можно будет надеяться на снижение цен, – отметил Марат Игали".
Такой большой, а в сказки верит.
Профайл

Читатель 1
Re: Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался...




Отправлено: 11.02.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, какой курорт? Какая "ценность"? ( бесплатно - ещё можно подумать)))
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