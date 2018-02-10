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≡ Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной системе здравоохранения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной системе здравоохранения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31445
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.18 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Минздрава рассказал, почему он за декриминализацию врачебных ошибок, как решили проблему с бесплатными лекарствами и почему, даже если вы очень захотите прикрепиться к определённой поликлинике, вам могут отказать.
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§ Моше
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4407
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 10.02.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Так динамить пациентов, как это делают в клиниках Израиля

Сказал врач из кустанайской больницы. Четко. Аргументированно. Авторитетно.
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Карамерген
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 10.02.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Аргументированно.
Аргументы есть, но озвучив их, сразу попадаешь на статью УК (разглашение врачебной тайны) Если коротко, то им хватает наглости говорить онкологическим больным, что их вылечат. Результат предсказуем. Как клинически так и финансово. Но вы можете поведать о своём личном опыте, чудесного исцеления в Израиле за 1400 тенге?))))

Хохол
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 10.02.18 - 20:53
Комментарий удален модератором.

капец капецкий
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 11.02.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поверь мне, один флакон какого-нибудь, таргетного препарата, вполне может обойтись в несколько тысяч. Долларов.
Вы знаете, я Вам верю...я не верю в то,что уплатив взносы, и прийдя на прием, что то изменится...сейчас тоже много бесплатно...но это не решает проблемы...а потом...будет тоже самое...но людей уже принудительно , по закону заставят платить ВЗНОСЫ...а бардак как был, так и будет....нравиться...не нравиться...ты заплатишь...а если ходить не будешь, и фиг с тобой....никто этого не заметит... ;-)

Бывалый
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 11.02.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
патриот:
идите в банк работать...там деньги...в Здравоохранении нужны врачи...фельдшера и медсестры....

А врачи фельдшеры и медсестры по твоему святым духом питаются и содержание их рабочих мест ничего не стоит?
Хватит уже мыслить как совок. Все, абсолютно все стоило, стоит и всегда будет стоить денег.

Бывалый
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 11.02.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Странные проблемы придумывают.... нет страховки - иди и плати за лечение (чего носиться с этими, якобы, "самозанятыми")))), пусть и будут "самолечащиеся")

Ну у нас до сих пор местами идёт дурацкое потакание тезису "человек не сам кузнец своего счастья", к великому сожалению...
В США если у тебя нет страховки, то скорая за вызов сдерет с тебя 400 долларов вплоть до судебного преследования.

Аргынтинец
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 11.02.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Ну у нас до сих пор местами идёт дурацкое потакание тезису "человек не сам кузнец своего счастья", к великому сожалению...

И ты сам яркое подтверждение тезиса "если такой умный, чож такой бедный"

Читатель 1
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 11.02.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалый прав - в штатах так: нет страховки - нет медицины. А принцип простой - плати налоги, плати страховку и тд, и будет тебе социальная защищённость)))

§ КГСПС
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.02.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цифровизация поможет нам сделать эти процессы более гибкими, когда можно быстро записаться на удобное для вас и для врача время.////Обычная ситуация в поликлинике в Рудном, независимо к специалисту или к терапевту: записываюсь по электронке, распечатываю талон, прихожу в указанное время, возле кабинета очередь и всем наплевать, какое время у тебя в талоне, главное, что ты пришёл после них. И что, устраивать скандал, а медики никак не пытаются регулировать ситуацию. И даже говорят, что наличие талона не значит, что ты попадёшь на приём в указанное время, а лишь гарантирует, что тебя всё таки примут. То есть, теряется сам смысл предварительной записи на удобное время.
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§ КГСПС
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.02.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
160 тысяч для той же Астаны – это очень мало.///Врач он и в Африке врач и зарплата не должна зависеть от места проживания.
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§ КГСПС
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.02.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
нет страховки - иди и плати за лечение

Совсем не факт, что и при наличии страховки не придётся платить.
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Директор Пляжа
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 11.02.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Если коротко, то им хватает наглости говорить онкологическим больным, что их вылечат.

Этим страдают и в Германии. Как говорится ничего личного, бизнес есть бизнес.

Аргынтинец
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 11.02.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Бывалый прав - в штатах так: нет страховки - нет медицины. А принцип простой - плати налоги, плати страховку и тд, и будет тебе социальная защищённость)))

Так ведь и вопрос был совсем другой! Сомнения имеются, что лечение после введения ОСМС будет доступным и высококвалифицированным. С учетом, что министр сказал, что врач может на лечении тебя ошибиться, и ему за это ничего не будет...
Ну и зачем за это всё ещё и платить?

* elektron
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 864
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.02.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Этим страдают и в Германии. Как говорится ничего личного, бизнес есть бизнес.

Не могу точно утверждать, но у нас не собирают деньги, для онкобольных. Всё оплачивает касса. Вообще (тьфу - тфю - тфю) не сталкивался, что бы что то не лечили. А уж говоря про Казахстан , да и Россия (имеющие и нефть и газ) Как то кощунственно вообще все эти поборы на лечение детей и онкобольных выглядят. Но это лично моё мнение. А для детей страдающих теми или иными заболеваниями, от синдрома дауна до как его так ДЦП вроде, не только лечат но и санатории и прочее используют. Иначе вопрос? А зачем я плачу эту страховку?
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