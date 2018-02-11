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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9355
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.02.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
я в отличии от вас, никогда не пройду мимо, тем более не буду снимать на сотку и постить в соц.сетях.

Хех..
То есть увидя бомжа, забереш его к себе, напоишь и накормишь и дашь ему жилье?
Ох, как мы понты то любим гнать..
Проблема большинства тут форумчан, прикидывающихся чистыми и святошами..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9355
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.02.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут мужика спящего у меня в подъезде выкладывал, здоровяка, потерли.
Баба одна в мой подъезд нагадила, заставил ее убирать..
Что ж, приди и забери их всех..
А вот прикидываться Святошей, последнее дело..
Из за таких вот и плодятся бомжи, из за ваших псевдопонтов и равнодушия..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.02.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Незя .

Ну вот, что и следовало ожидать.
Цитата:
Хохол:
Ты ж у нас самый правильный , кристально честный и справедливый , ты же не сможешь соврать и сказать что это не так , тебя же совесть потом замучает

Я где такое говорил, утверждал или ты опять свои способности включил? В отличии от вас, я умею признавать ошибки. Тебе этого так же не понять.
Цитата:
Хохол:

И не надо так тупо отпрыгивать в сторону

Тупость я увидел в твоем этом вбросе. Ни тебе мне указывать, где и как писать, чем увлекаться. Это ты, как красную тряпку видишь только американцев и украинцев.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.02.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ему про енота, он про Федота.
Ты на самом деле играешь роль Джима Керри или прикидываешься?

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.02.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
конечно подло и мерзко поступил 112.
фоткать замерзающего и тут выкладывать.
не оказать помощь. вот это менталитет.

рудничанин
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.02.18 - 14:34
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.02.18 - 14:37
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.02.18 - 14:39
Комментарий удален модератором.
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