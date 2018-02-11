Цитата: Хохол:

Незя .

Ну вот, что и следовало ожидать.

Цитата: Хохол:

Ты ж у нас самый правильный , кристально честный и справедливый , ты же не сможешь соврать и сказать что это не так , тебя же совесть потом замучает

Я где такое говорил, утверждал или ты опять свои способности включил? В отличии от вас, я умею признавать ошибки. Тебе этого так же не понять.

Цитата: Хохол:



И не надо так тупо отпрыгивать в сторону

Тупость я увидел в твоем этом вбросе. Ни тебе мне указывать, где и как писать, чем увлекаться. Это ты, как красную тряпку видишь только американцев и украинцев.