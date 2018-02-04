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§ NG.kz
Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31442
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде ничего особенного не происходит. Вялотекущая жизнь маленького города. Но в ней столько самой жизни! А ещё улыбок и простоты в лучшем смысле этого слова. И телефоны. Их будто нет ни у кого.
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§ elektron
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 859
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.02.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Средний размер государственной пенсии в США - 970 долларов.Средний размер пенсии из частного фонда (типа наших обязательных взносов) - примерно 1500 долларов, но есть она далеко не у всех.Есть еще пенсия за счет добровольных взносов - средний ее размер тоже примерно 1500 долларов, но есть она вообще мало у кого...

Что то вы с бегунком всё время не то несёте и любите какие то средние цифры как ни странно. И такое ощущение, что везде бывали? :lol: Не знаю не скажу про США, там вроде итак 1:3 населения ниже уровня бедности живёт. кто писал уже ;-) Но в Европе такого общего критерия тоже нет. Если брать германию, то хватит 5-ти лет на минимальную пенсию. Сколько будет точно не знаю, но на жизнь не хватит, благо социальное обеспечение есть. Чего нет в США. По достижении возраста и стажа или одного из этих критериев, получишь по взносам. И не факт, что не придётся идти за поддержкой государства в помощь. Некоторые на зарплату едва концы с концами сводят. Про пенсию им и не мечтать, по минималу. Соответственно и смысла (пенсия за счет добровольных взносов - средний ее размер тоже примерно 1500 долларов) для них просто не имеет смысла. Зачем тратить деньги нужные сегодня, которые они получат от государства позже)? Дом престарелых или по уходу, неважно сколько накопил, стоит 2500-4000 евро в месяц в зависимости от необходимого обслуживания по медицинским критериям, никаких накоплений не хватит. Есть и те кто пенсию в 2000 евриков получает. Но что значит в среднем? Один ест мясо, 1000 остальных капусту, в среднем все едят голубцы.

[Исправлено: elektron, 07.02.2018 - 20:05]
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§ elektron
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 859
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.02.18 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Есть еще пенсия за счет добровольных взносов - средний ее размер тоже примерно 1500 долларов

Такое утверждать как то вообще не правильно. Добровольное страхование заключатся на разных условиях и в зависимости от суммы взносов и продолжительности рассчитывается, тут вообще среднего показателя быть не может. Один ничего не платит, другой 50-100 в месяц платит, третий 300-500 в месяц. С одинаковым сроком взносов выплаты будут также абсолютно разными, в зависимости от того кто что внёс.
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Бывалый
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 08.02.18 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
тут вообще среднего показателя быть не может.

С чего вдруг?
На любом наборе численных значений существует любой статистический показатель, будь то среднее, медиана, стнд.отклонение и т.п.

Бывалый
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 08.02.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
такое ощущение, что везде бывали

Кругозор.
Цитата:
elektron:
Но что значит в среднем?

https :// ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_значение
Среднее арифметическое.
Цитата:
elektron:
Один ест мясо, 1000 остальных капусту

А это вы не про среднее, а про квантили и отклонения.

§ elektron
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 859
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.02.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот оно что? А как же:

Цитата:
elektron:Зачем мучать людей месячной проверкой, если есть годовой средний расход?
Бывалый:
Чего-чего?Какой-такой средний годовой расход?Что вы несете?

:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: elektron, 08.02.2018 - 06:41]
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Бывалый
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 08.02.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А как же:

Это из какого контекста вами вырвано чтобы попытаться вывернуть?

§ elektron
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 859
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.02.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это из какого контекста вами вырвано чтобы попытаться вывернуть?

Это про счётчики было. Это не я выворачиваю ;-)
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Директор Пляжа
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 09.02.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

У электрона по ходу все твои ходы записаны.
Опять тебя поймали лукавого. :lol:

Бывалый
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 10.02.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это про счётчики было

И в каком же месте оплата потребляемых услуг "как в среднем потребляют" похожа на выплату пенсии?
Я разве предлагал платить всем поголовно среднюю пенсию, ещё и утверждая что так будет правильно?
Вы здоровы головой что сравниваете яблоки с кирпичами?

§ elektron
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 859
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.02.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
И в каком же месте оплата потребляемых услуг "как в среднем потребляют" похожа на выплату пенсии?

Ну тем же боком, всё в среднем. Вы же предоставляете среднюю пенсию, или в каком месте смеятся? :lol: Или будем утверждать, что нету среднестатистических данных? тогда прошу пару постов выше ещё раз прочитать и понять, кто и что доказывает8-)
elektron:
тут вообще среднего показателя быть не может.
И тут опа ля Ваш выход:
С чего вдруг?
На любом наборе численных значений существует любой статистический показатель, будь то среднее, медиана, стнд.отклонение и т.п.


Цитата:
Бывалый :
Я разве предлагал платить всем поголовно среднюю пенсию

Что и где вы что то предлагаете. до одного места, дома предлагайте. ;-) Цитата:
Бывалый :
Вы здоровы головой что сравниваете яблоки с кирпичами?

Я то да, а вот у вас ?... Совет могу дать, Если что ;-)
Честно ожидал более достойного поведения, а тут опять песочница 8-) Не твои игрушки и так далее :-x

ПС: речь шла о потреблении эл.эн. которую по годовому расчёту также можно по месяцам (средне потребляемому показателю) раскидать. И не мучить жильцов помесячной проверкой. Расширяйте кругозор :lol: 8-)

[Исправлено: elektron, 10.02.2018 - 17:34]
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Бывалый
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 10.02.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
речь шла о потреблении эл.эн. которую по годовому расчёту также можно по месяцам (средне потребляемому показателю) раскидать. И не мучить жильцов помесячной проверкой.

Каждый потребляет по разному в течение года.
Невозможно проверять достоверность показаний потребления по среднегодовому значению.
Каким местом это похоже на статпоказатель "средний размер пенсии"?
В чем прикладная аналогия?
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