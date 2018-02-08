Цитата: Хохол:

На что идут деньги налогоплательщиков и кому они достаются разве не одно и тоже ?

В каком месте это одно и то жо то?



- Ты на что деньги потратил?

- На хлеб!

- У кого ты его купил?

- У Иваныча!



Разницы совсем не видишь?

Русский язык совсем не понимаешь?