Цитата: гость:

Хотя бы , даже так , - " америкосы будут хеджировать своих сланцевиков до уровня 52$ за баррель, а дальше опять куча банкротств и нефть вверх!

На это и ставка, как будет, будем посмотреть. В 2016-ом, тоже не ожидал и не думал, что после стольких лет за 100-120 и более, до 30-ти упадёт.Цитата: гость:

в крайнем случае дофинансируют всех,

дофинансация тоже не безгранична. У них вон опять проблемы с уплатой за комуналку или как так её ещё

Кризис 2008 придёт и уже не за горами