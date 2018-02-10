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Куратор темы: drakon
Китайский эксперт
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.02.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забавно. Зачем рядовому не кореному немцу следить за ценами нефти.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 859
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.02.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Китайский эксперт:
Забавно. Зачем рядовому не кореному немцу следить за ценами нефти.

Ну а с чего так, "рядовому"? ;-) Да и потом хотя бы ради интереса, а вообще ещё пару вещей сделать и организовать можно. Но это уже не для "рядового" :-P
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.02.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Bei 30 Dollar steige ich wieder ein
Да нет , такого не будет , даже о 50$ , речи нет .

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.02.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Китайский эксперт:
рядовому

Цитата:
Китайский эксперт:
Зачем

Затем , что бы жить получше , в Кытае экспердам , платят видимо , достаточно , потому и знак ? - не ставят , экономят .

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.02.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Bei 30 Dollar

Хотя бы , даже так , - " америкосы будут хеджировать своих сланцевиков до уровня 52$ за баррель, а дальше опять куча банкротств и нефть вверх!
И не будет больше финансового кризиса в США, они всё ужесточили и поняли, чем это может кончиться, в крайнем случае дофинансируют всех, только что бы не повторился 2008 год."

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 859
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.02.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Хотя бы , даже так , - " америкосы будут хеджировать своих сланцевиков до уровня 52$ за баррель, а дальше опять куча банкротств и нефть вверх!

На это и ставка, как будет, будем посмотреть. В 2016-ом, тоже не ожидал и не думал, что после стольких лет за 100-120 и более, до 30-ти упадёт.Цитата:
гость:
в крайнем случае дофинансируют всех,

дофинансация :lol: тоже не безгранична. У них вон опять проблемы с уплатой за комуналку или как так её ещё ;-)
Кризис 2008 придёт и уже не за горами 8-)
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.02.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кризис 2008 придёт и уже не за горами

То ж , так думаю . Даже по себе - кое какие собственные активы ( уверен в них был железно ) , днями встали под удар ( с той стороны , где и не ждал ) , одно решение на уровне местной администрации , при поддержке высших кругов и всё .
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