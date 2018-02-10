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§ NG.kz
В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел из тумана"
NG.kz

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Сообщений: 31442
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 февраля на сцене Костанайского русского драматического театра прошла премьера спектакля "Вышел Ангел из тумана" по пьесе Петра Гладилина.
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362
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не расскажете о постановке, Казахского театра драмы им. Омарова, А.Шаяхмет «Еңбек ер атандырады» вот это было действительно событие наверное не года, а всей истории возникновении истории театров в нашей области, написано нашим земляком Ақылбек Шаяхмет о реальных живых людях, о Князеве, Буканове и других, о нашей Кашат -Апа, на эту постановку аншлаг, некоторые сходили по два раза, я никогда не ходил в театры кроме как в Советское время по принуждению, не думал что в Казахском театре такой уровень был очень удивлен, играли так реально что мне казалось они воплотились в этих героев, так как многих знаю лично, с других городов собираются приехать люди посмотреть на постановку, а вы об этом ни слова, эх вы..

362
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
извиняюсь описка Камшат - апа

07
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
, играли так реально что мне казалось они воплотились в этих героев, так как многих знаю лично, с других городов собираются приехать люди посмотреть на постановку, а вы об этом ни слова, эх вы..

в театре-то тепло было? ...а-то в Русском-драматическом дубак был...
Цитата:
От происходящего на сцене отвлекал холод в зале. Второе действие многие смотрели в верхней одежде.

07
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
а вы об этом ни слова, эх вы..

газета (любая) всё сообщает постфактум... если Казахский театр ни словом не обмолвился,в отличии от Русского,то это вина Казахского театра.а не газеты... кста,Театры могли бы и заранее сообщить о своих постановках,но за ЭТО уже нужно бы было заплатить,так как ЭТО была бы уже РЕКЛАМА... а РЕКЛАМА,это товар за который нужно платить... в Русском,похоже,нет бабла,а в Казахском (как мы знаем из прошлых публикаций) оно (бабло) растворяетца в эфирах воздушных... :lol:

07
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 19:45
Комментарий удален модератором.

07
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 19:47
Комментарий удален модератором.

362
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас мало в народе детей из миллионеров или старших научных сотрудников, даже наверное процента не наберется, конечно нашему народу тяжело понять их переживания из за этого наверное и не ходит народ в театры, а вот проехали бы они по стойбищам чабанов, по бывшим совхозам, как раньше при СССР у каждого был план посетить народ с концертами, даже как рассказывала Алла Пугачева даже ей спустили план сколько целинных совхозов, стоянок чукчей и заводов должна была она в год посетить, получить от них отзывы, что бы получить народного, а сейчас сидят без выездно, два три раза в неделю что то отыграть родителей миллионеров, и получать гранты, финансирование от государства и ждать народного или заслуженного согласно стажа работы, в отличии от Русского в Казахский театр ходит именно простой народ, и все постановки только о народе.

07
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
У нас мало в народе детей из миллионеров или старших научных сотрудников, даже наверное процента не наберется, конечно нашему народу тяжело понять их переживания из за этого наверное и не ходит народ в театры

Цитата:
362:
, А.Шаяхмет «Еңбек ер атандырады» вот это было действительно событие наверное не года, а всей истории возникновении истории театров в нашей области, написано нашим земляком Ақылбек Шаяхмет о реальных живых людях, о Князеве, Буканове и других, о нашей Кашат -Апа, на эту постановку аншлаг, некоторые сходили по два раза,

чёт мысль с писаниной не срастаеца... :lol:

07
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
У нас мало в народе детей из миллионеров или старших научных сотрудников, даже наверное процента не наберется, конечно нашему народу тяжело понять их переживания из за этого наверное и не ходит народ в театры,

ну милионы милионеров и научные изыскания научных сотрудников ничего опщего со сценическим искуством не имеют... в театре принято грить об эмоционально-моральной состовляющей психологии человека... и если какойто чел не способен перживать,то и миллиарды денег не помогут...

07
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотя з другой стороны... над мыльно-ванильными сериалами жеж плебс сопли проливает? и бандитские фильмы смотрит,сострадая хорошим бандитам... так што,дело не в науке и величине банковского щёта,дело в уровне умственного развития... или наличия хобби:ведь для кого-то театр-увлечение души... ну помните как у Т.Дорониной?.. "любите ли вы театр?....
(Татьяна Доронина - Вы любите театр? (Старшая сестра)
youtube.com›watch?v=oiARNay26_E
Татьяна Доронина читает отрывок из статьи Белинского о театре. Сцена из кинофильма "Старшая сестра", реж. ...)

362
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:

Но ведь ты меня понял, я и есть простой народ, не весь простой народ может писать грамотно, 99% и этого не может, я имею ввиду простой народ, чабаны, рабочие заводов, сантехники , шофера.

362
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
Театры могли бы и заранее сообщить о своих постановках,но за ЭТО уже нужно бы было заплатить,так как ЭТО была бы уже РЕКЛАМА... а РЕКЛАМА,это товар за который нужно платить... в Русском,похоже,нет бабла,а в Казахском (как мы знаем из прошлых публикаций) оно (бабло) растворяетца в эфирах воздушных...

они сообщают, просто надо читать афиши, это и есть сообщение, а твои намеки на счет исчезновения бабла, то артисты здесь ни причем.

шанхай уральская
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не расскажете о постановке, Казахского театра драмы .

не думал что в Казахском театре такой уровень был очень удивлен, играли так реально что мне казалось они воплотились в этих героев, так как многих знаю.
Никто не забыт ничто не забыто помним помним мы коррупционные подстановочки этого театра. И директор с бугалтером они воплотились в этих героев.......это точно

362
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
хотя з другой стороны... над мыльно-ванильными сериалами жеж плебс сопли проливает? и бандитские фильмы смотрит,сострадая хорошим бандитам... так што,дело не в науке и величине банковского щёта,дело в уровне умственного развития... или наличия хобби:ведь для кого-то театр-увлечение души... ну помните как у Т.Дорониной?.. "любите ли вы театр?....
(Татьяна Доронина - Вы любите театр? (Старшая сестра)
youtube.com›watch?v=oiARNay26_E
Татьяна Доронина читает отрывок из статьи Белинского о театре. Сцена из кинофильма "Старшая сестра", реж. ...)

вот видно что вы человек грамотный, что я простой человек даже не понял о чем вы, соответственно и переживания и мысли у вас другие, а нам простым людям нравятся фильмы типа индийских, а вам наверное типа шекспира, так что нам друг друга не понять.
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