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, играли так реально что мне казалось они воплотились в этих героев, так как многих знаю лично, с других городов собираются приехать люди посмотреть на постановку, а вы об этом ни слова, эх вы..

От происходящего на сцене отвлекал холод в зале. Второе действие многие смотрели в верхней одежде.