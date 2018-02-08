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§ NG.kz
Вторая жизнь елки: новый уровень
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31442
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.18 - 03:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ровно 15 лет «НГ» под девизом «Нашей елке не место на помойке!» дает выброшенным новогодним деревьям вторую жизнь. В этом году акция завершилась рекордной цифрой - мы собрали и вывезли нуждающимся 6 057 деревьев.
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Странное дело
Re: Вторая жизнь елки: новый уровень




Отправлено: 08.02.18 - 03:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот смотрю таблицу и думаю - а где же хваленая школа гимназия им Горького? Или 1-ая или 2-ая школы гимназии? Не барское это дело?

100
Re: Вторая жизнь елки: новый уровень




Отправлено: 08.02.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Странное дело:
Вот смотрю таблицу и думаю - а где же хваленая школа гимназия им Горького?


Там большинство учащихся - дети чиновников. Тяжелей смартфона в жизни ничего не поднимали.

§ Anna Болейн
Re: Вторая жизнь елки: новый уровень
Anna Болейн


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Сообщений: 434
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 08.02.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по графику последнии 4 года активно собирают елки ,вот уже и до 6 тыс дошли . А все почему ? наверное около 1000 елок были не проданным товаром ,судя по наращиванию кол-во елок по годам . С 2015года увеличение шло на 200-400 елок в год ,а тут сразу на 1373 елок. Маштаб увеличивается и наверно редакция не справляется с таким наплывом деревьев. И эстафета на протяжении 14 лет организованная газетой должна быть подхвачена акиматом и коммунальными службами города . Что если газета на сл.год не объявит акцию ? Представьте горы деревьев на помойке .
Профайл

читатель
Re: Вторая жизнь елки: новый уровень




Отправлено: 08.02.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Странное дело:
где же хваленая школа гимназия им Горького?

дело не в учениках - учителя там такие

§ 112
Re: Вторая жизнь елки: новый уровень
112


(Пользователи)
Сообщений: 9349
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.02.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Одни продали дом..
Дом это реальные деньги в наше время..
У других стадо баранов и каждый стоит по 40 тысяч..
Третьи торгаши, которые привезли 15 тысяч елок откудато, распродали 14, а тысячу не могут никуда увезти..
У четвертой козы, молоко которых грудничкам стоит впятидорога , чтобы купить его..
Дальше читать не стал..
Профайл

гость
Re: Вторая жизнь елки: новый уровень




Отправлено: 10.02.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
читать не стал.

Плохо , я вот " бородочей " узнал , на фото .
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