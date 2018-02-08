Anna Болейн Re: Вторая жизнь елки: новый уровень #3





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Регистрация: 11.01.16 (Пользователи) Отправлено: - 10:48 по графику последнии 4 года активно собирают елки ,вот уже и до 6 тыс дошли . А все почему ? наверное около 1000 елок были не проданным товаром ,судя по наращиванию кол-во елок по годам . С 2015года увеличение шло на 200-400 елок в год ,а тут сразу на 1373 елок. Маштаб увеличивается и наверно редакция не справляется с таким наплывом деревьев. И эстафета на протяжении 14 лет организованная газетой должна быть подхвачена акиматом и коммунальными службами города . Что если газета на сл.год не объявит акцию ? Представьте горы деревьев на помойке .