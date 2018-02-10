капец капецкий Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной... #7







Отправлено: - 14:33 Цитата: 1400 тенге в месяц – для того, чтобы получить весь пакет. я раз в три года, прихожу получить справку на работу...а не сильно ли, завышена цена, за одно обращение, в течении трех лет..50.400 тнг... ??? за эти деньги, даже за более меньшую сумму, мне принесут эту справку, Ваши медработники, прямо домой...просто предварительно, я позвоню, и сообщу свои данные...что бы, они могли сами, без меня...оформить эту бумажку....а если человек, директор ТОО или другой фирмы...Вы наивно надеитесь на то, что он ежегодно проходит профосморт??? Вам самим не смешно???? когда приспичит...он поедет в частную клинику...и все решится в течении дня...прием..анализы...лечение..поверьте, это не встанет в сумму 50.400тнг....