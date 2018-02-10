elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10727





(Полноправные пользователи) Сообщений: 857

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:49 Цитата: Китайский эксперт:

Забавно. Зачем рядовому не кореному немцу следить за ценами нефти.

Ну а с чего так, "рядовому"? Да и потом хотя бы ради интереса, а вообще ещё пару вещей сделать и организовать можно. Но это уже не для "рядового"