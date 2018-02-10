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Куратор темы: drakon
Китайский эксперт
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.02.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забавно. Зачем рядовому не кореному немцу следить за ценами нефти.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 857
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.02.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Китайский эксперт:
Забавно. Зачем рядовому не кореному немцу следить за ценами нефти.

Ну а с чего так, "рядовому"? ;-) Да и потом хотя бы ради интереса, а вообще ещё пару вещей сделать и организовать можно. Но это уже не для "рядового" :-P
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.02.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Bei 30 Dollar steige ich wieder ein
Да нет , такого не будет , даже о 50$ , речи нет .
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