Цитата: гость:

Вот ,оно как , я лично на понижение ставил и ставлю , меня бы ещё 20 -25 % устроило

Ну почему же, в феврале 2008-го торговали уже за 40, а в январе 2016-го, когда я и начал заниматься, даже по 30 и ниже доларов за барель. ETFs тогда что то по 14-16 евриков стоили в зависимости от сорта WTI или Brent. На минус это опционные, или как там они по русски называются, это уже рискованно. Опцион шайны не беру. Если и играю, то на реальном курсе. Все ETFs продал давно, остались Газпром, которые и докупаю регулярно, когда курс ниже 3,8 еврика падает. Ежегодный дивидент 6-8%. А будут по 6-9, продам и опять буду ждать