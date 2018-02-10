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§ NG.kz
Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной системе здравоохранения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31438
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.18 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Минздрава рассказал, почему он за декриминализацию врачебных ошибок, как решили проблему с бесплатными лекарствами и почему, даже если вы очень захотите прикрепиться к определённой поликлинике, вам могут отказать.
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патриот
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 10.02.18 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам говорят про очереди...Вы про рынок...Вам говорят про то, что в поликлиниках больные могут провести целый день, и всета-ки не попасть на прием к специалисту...Вы про деньги...когда Вы уже нахапаетесь...освободите кресло, идите в банк работать...там деньги...в Здравоохранении нужны врачи...фельдшера и медсестры....

Читатель 1
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 10.02.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странные проблемы придумывают.... нет страховки - иди и плати за лечение (чего носиться с этими, якобы, "самозанятыми")))), пусть и будут "самолечащиеся")

Аргынтинец
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 10.02.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все понятно!
Если поднять цены на лечение и оно (лечение) будет недоступно большинству, которое сейчас стоит в очередях.
А с учётом, что лекарства без приёма у врача и, соответственно, без рецепта, продавать не будут....
Очереди исчезнут....
А мааааленькую неувязочку в том, что все-таки цель здравоохранения, это охранять здоровье, а не ликвидация очередей, увяжет следующий министр, продав министерство в частные руки, здоровому бизнесмену, в рыночные руки.

Карамерген
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 10.02.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1400 тенге в месяц – для того, чтобы получить весь пакет. В связи с этим возникла необходимость изучить: готовы ли все эти люди платить эти взносы
Они лучше пробухают эти деньги, на бычки спустят. А когда носом ткнёшь в это, тут же визг поднимается про обездоленных, инвалидов, сирот и пр.

Китайский эксперт
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 10.02.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаменитого министра труда, Тамару Дуйсенову. В этом решение не последние место заняло , неопределеность про самозанятых.

АфроАмереканец
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 10.02.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
(чего носиться с этими, якобы, "самозанятыми")))), пусть и будут "самолечащиеся")
так они так и делают...они ходят на платный прием...в частную клинику...с какого перепуга, они должны еще и МинЗдраву платить?? прийдет в Вашу "лечебницу"..тогда и оплатит в кассу, стоимость услуг..а пока МинЗдрав не внушает доверия... :-x

капец капецкий
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...




Отправлено: 10.02.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1400 тенге в месяц – для того, чтобы получить весь пакет.
я раз в три года, прихожу получить справку на работу...а не сильно ли, завышена цена, за одно обращение, в течении трех лет..50.400 тнг... ??? за эти деньги, даже за более меньшую сумму, мне принесут эту справку, Ваши медработники, прямо домой...просто предварительно, я позвоню, и сообщу свои данные...что бы, они могли сами, без меня...оформить эту бумажку....а если человек, директор ТОО или другой фирмы...Вы наивно надеитесь на то, что он ежегодно проходит профосморт??? Вам самим не смешно???? когда приспичит...он поедет в частную клинику...и все решится в течении дня...прием..анализы...лечение..поверьте, это не встанет в сумму 50.400тнг.... 8-)
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