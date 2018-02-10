/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31438
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.18 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба областного суда, уголовное дело на оперуполномоченного зонально-территориальной группы отделения криминальной полиции Южного отдела Костанайского УВД связано с деятельностью ОПГ торговцев героином.
Читать новость

Народный контроль
Re: Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае




Отправлено: 10.02.18 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ФИО в студию!

§ yeti91
Re: Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 577
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 10.02.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все слились
Профайл

Китайский эксперт
Re: Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае




Отправлено: 10.02.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:

Нет. Не все. Все поставки не слесарь дядя Ермек крышует.

§ Горожанин_kst
Re: Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 10.02.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Китайский эксперт:

Все мы без пяти минут эксперты, все и во всём..."но это не точно"(с)
Профайл

Китайский эксперт
Re: Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае




Отправлено: 10.02.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОПГ МВД РК. Вот новая аббревиатура . Как там все прогнило, это ужас. Государственные бандиты. Не отмоются уже и за сто лет.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 106
Пользователей: 0
Всего: 106

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх