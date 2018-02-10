Китайский эксперт Re: Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае #5







Отправлено: - 12:54 ОПГ МВД РК. Вот новая аббревиатура . Как там все прогнило, это ужас. Государственные бандиты. Не отмоются уже и за сто лет.