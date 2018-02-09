NG.kz Что за кулинарное шоу будут снимать в Костанае из Москвы



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31435

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:10 Сейчас мне позвонили на домашний телефон и сказали что в Костанае собираются снимать некое кулинарное шоу.Ну и меня туда зачем-то приглашали и сказали что все бесплатно.Никто ничего не слышал про это или как всегда очередной лохотрон?

Читать новость



