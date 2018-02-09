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§ NG.kz
Что за кулинарное шоу будут снимать в Костанае из Москвы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31435
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас мне позвонили на домашний телефон и сказали что в Костанае собираются снимать некое кулинарное шоу.Ну и меня туда зачем-то приглашали и сказали что все бесплатно.Никто ничего не слышал про это или как всегда очередной лохотрон?
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§ Volonter
Re: Что за кулинарное шоу будут снимать в Костанае из Москвы
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1380
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 09.02.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо Ваньке Ургандту позвонить спросить)))
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димон
Re: Что за кулинарное шоу будут снимать в Костанае из Москвы




Отправлено: 09.02.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на всякий случай много не ешь :lol:

§ Victor Yang
Re: Что за кулинарное шоу будут снимать в Костанае из Москвы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10260
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.02.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, наверное. В Астане было.
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гость
Re: Что за кулинарное шоу будут снимать в Костанае из Москвы




Отправлено: 09.02.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В Астане было.

Так у меня на определители номер телефона московский вылез.

§ 112
Re: Что за кулинарное шоу будут снимать в Костанае из Москвы
112


(Пользователи)
Сообщений: 9336
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.02.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сходи, ты че теряешь то?
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Читатель
Re: Что за кулинарное шоу будут снимать в Костанае из Москвы




Отправлено: 09.02.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И мне звонили. Но послала.

§ drakon
Re: Что за кулинарное шоу будут снимать в Костанае из Москвы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13281
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.02.18 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сходи, ты че теряешь то?

Могу за 300 000 тенге - прислать.
Пересылка за мой счёт... :lol: :oops: ;-)
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