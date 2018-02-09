Серый волк Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег... #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9398

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:40 Цитата: сайлау курманов:

кому верить? главный одно говорит , аблязов другое , голова кругом пошла....

Верить можно только приборам! Больше никому. Но самокритики у вас явно не хватает!

Вот банковские гос клерки должны себя пяткой в грудь бить в раскаянии!

Акимы областей арапником себя на отчётах охаживать неистово, а уж городские и районные и вовсе самобичеваться часа два на сцене Дворцов пионеров! А то не хватит по нынешнему курсу самокритики и пиши пропали все мыльные пузыри отчётов!