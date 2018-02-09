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§ NG.kz
Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег народа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31435
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Когда мы с этим делом закончим? У всех перед глазами тотальное воровство денег государства и народа "БТА Банком" во главе с Аблязовым, - сказал Президент Казахстана.
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Народный контроль
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...




Отправлено: 09.02.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я до сих пор спонсирую Аблязова, до 2021го года буду платить ему ипотеку..

И не только! Ему принадлежат доля акции KEGOC, лини 360 линий электропередачи общей протяжённостью порядка 25 тыс. км, 78 электрических подстанции с установленной мощностью трансформаторов 36,7 ГВА. часть акции принадлежит государственному холдингу «Самрук-Казына», и физическим лицам достались 7,3% .Так что при оплате тобой за потреблённую электроэнергию в Бельгийском банке на счёту Алязова начинают звенеть монеты.

§ yeti91
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 576
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 09.02.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как в песне кузьмина ''Я не забуду тебя никогда......''?про аблязова
Профайл

архимед
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...




Отправлено: 09.02.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
служащие только Сталина боялись! А сейчас лишь пожурили и все! Дальше пошло и поехало!

§ Серый волк
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9398
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.02.18 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
кому верить? главный одно говорит , аблязов другое , голова кругом пошла....

Верить можно только приборам! Больше никому. Но самокритики у вас явно не хватает!
Вот банковские гос клерки должны себя пяткой в грудь бить в раскаянии!
Акимы областей арапником себя на отчётах охаживать неистово, а уж городские и районные и вовсе самобичеваться часа два на сцене Дворцов пионеров! А то не хватит по нынешнему курсу самокритики и пиши пропали все мыльные пузыри отчётов! :lol:
Профайл

Гость
Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег народа




Отправлено: 10.02.18 - 01:05
Комментарий проходит проверку.

Гость
Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег народа




Отправлено: 10.02.18 - 01:12
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