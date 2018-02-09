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ордынец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 09.02.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где я сказал что ждал?
Я так же как и вы строчил профессионально комментарии на форум НГ

И следом.
Цитата:
112:
На улице сегодня было прекрасно, почему бы не прогуляться?


:lol: Вот именно, вышел заснял, потом строчил дома комментарии\не профессионально\, при этом наблюдая за человеком, которому в любом состоянии, даже пьяном нужна была помощь.

Юрист
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 09.02.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
Вот именно, вышел заснял, потом строчил дома комментарии\не профессионально\, при этом наблюдая за человеком, которому в любом состоянии, даже пьяном нужна была помощь.

опять заработал Марик 2 статьи УК. 1. Не оказание помощи погибаюшему(замерзающему) человеку. 2. Не донесение о готовящемся преступлении. Человек совершал самострел. Лишиться конечностей под воздействием мороза.

§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10260
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.02.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
Янг и Валентин наверное уже там..

C чего бы такие выводы?
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 09.02.18 - 16:31
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9336
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.02.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
Вот именно, вышел заснял, потом строчил дома ко

Почему дома?
Вот кстати первый коммент за сегодня, писанный мною сейчас дома.
Остальное писал со смартфона.
Есть штука такая и там Мабильный интернет..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 854
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.02.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красивое шоу открытия олимпийских игр устроили южно-кореянцы :lol: Особенно световые эффекты понравились. Молодцы!
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3512
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.02.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Лиля то с утра скандинавским бегом занимается .

Земеля,подскажите вас контузило или до сих пор кумарите по той тёте с палочками :lol:
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1741
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.02.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для 112

и от трёх смайликов :lol: :lol: :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9336
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.02.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сегодня неплохие скитки..
В Т..
Взял пылесос со скидкой в 12 тысяч, который давно хотел взять..
Ну и на бонусы весы механику..



Поеду домой, распаковывать..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9336
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.02.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Господи..
Ты из возраста не вышел и сидишь на каких то пасанских сайтах , где матерным словечкам учат?
Да, меня никто этому раньше не учил, знал это с самого детства, потому что общались раньше между детишками..
Не то что вы, нынешнее племя, увидели и для вас это Открытие..
Ладно, пора домой..
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 9336
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.02.18 - 23:56
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 9336
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.02.18 - 00:00
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 658 из 658«1...656657658
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