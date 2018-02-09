Ололош Re: Аавария с участием 4 машин произошла в Костанае #4







Отправлено: - 23:12 Там пешеходок натыкано, а все летят выпучив глаза, в мою машину в том году заехали так же, зад в дрова разнесли на этом долбаном переходе. Вот где надземный переход как воздух нужен.