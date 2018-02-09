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§ NG.kz
Аавария с участием 4 машин произошла в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31435
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня утром на улице Карбышева произошла авария. В ДТП попало 4 машины, 2 из которых такси.
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707
Re: Аавария с участием 4 машин произошла в Костанае




Отправлено: 09.02.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там нужно сплошную нарисовать при повороте на магазин "Инструмент". Пусть 100 метров проедут, на кольце разворачиваются и заезжают.

§ azlk
Re: Аавария с участием 4 машин произошла в Костанае
azlk


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1426
Регистрация: 08.08.12
Отправлено: 09.02.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на том участке, пешеходов натыкали через каждые 5 метров. Не всегда вовремя можно заметить несущихся оленей.
и вот наглядный пример несоблюдении дистанции
Профайл

гость
Re: Аавария с участием 4 машин произошла в Костанае




Отправлено: 09.02.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще там световая реклама (фиолетовая в основном) ослепляет

Ололош
Re: Аавария с участием 4 машин произошла в Костанае




Отправлено: 09.02.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там пешеходок натыкано, а все летят выпучив глаза, в мою машину в том году заехали так же, зад в дрова разнесли на этом долбаном переходе. :-x Вот где надземный переход как воздух нужен.
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