/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31435
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев рассказал Президенту о ходе реализации программы цифровизации в стране.
- Цифровизация государственных услуг приведет к транспарентности, к уменьшению уровня коррупциогенности, - доложил Аскар Жумагалиев на расширенном заседании правительства.
Читать новость

гость
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву




Отправлено: 09.02.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Лучше объясните простым чабанам и механизаторам, и заодно, нам простым людям. Для чего все это затевается?

Не знаю для чего. Вчера заехал по пути на ЖД вокзал,билет купить.Ну думаю-мимо же еду, 5 минут не время. Взял талон в терминале,смотрю на табло 11 человек впереди.И в итоге 1 час 40 минут просидел. При совке за это время в 5 раз больше при живой очереди. На кой мне такая цифровизация ? Хоть на пальцах, хоть без пальцев.

Читатель 1
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву




Отправлено: 09.02.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто-нибудь (здесь.....и там^) знает: что такое настоящая цифровизация?? (А не "а-ля кз")

Народный контроль
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву




Отправлено: 09.02.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Ника к не пойму? Поиздевались, что ли надо мной?

Если человек не получает достаточной нагрузки, в органах и системах начинаются дегенеративные изменения — организм дряхлеет. Известно, например, что космонавты, находившиеся длительное время в невесомости, после возвращения на землю не могли не только ходить, но и стоять. Объясняется это тем, что не имея на протяжении длительного времени достаточного раздражения (физических нагрузок), нервно-мышечный аппарат, обеспечивающий вертикальное положение тела и двигательную активность, утратил свои функции.

То же самое происходит и с другими органами и системами — отсутствие достаточной физической нагрузки приводит к сбоям в работе организма, а проявляется это в виде различного рода болезней. Гиподинамия, в первую очередь, сказывается на работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что приводит к нарушению обмена веществ в организме. А уже нарушение обмена веществ становится причиной многих заболеваний. Кроме того, снижается иммунитет, а это значит увеличивается риск заболеть простудными и инфекционными заболеваниями, частые болезни уменьшают и без того малую физическую активность — и спираль раскручивается с нарастающей силой.Физические нагрузки стимулируют деятельность всех систем организма.
Прежде всего, они воздействуют на опорно-двигательний аппарат. Под действием физических нагрузок, активизируются обменные процессы в мышцах, связках и сухожилиях, что обеспечивает профилактику ревматизма, артрозов, артритов и прочих дегенеративных изменений во всех звеньях.

§ elektron
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 854
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.02.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Ну точно скопировала откуда то ;-)
Профайл

§ drakon
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13281
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.02.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну точно скопировала откуда то ;-)

Это наверное -подруга Бывалого?... :-x
Профайл

§ Медный
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1741
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.02.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Цитата:
drakon:

физиолог у нас появился.. по человекам :lol:
Профайл

§ Мишаня
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.02.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:

Таки это электронное правительство. В РФ это сайт госуслуги, хотя РК впереди планеты всей, может что инновационней запускают, раз даже свою медкарту в электронном виде сможет пациент поглазеть...
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 61
Пользователей: 0
Всего: 61

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх