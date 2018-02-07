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§ NG.kz
«Большой грех - некачественная работа»
NG.kz

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Сообщений: 31435
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последние годы актер и режиссер Валерий ЗАХАРЬЕВ в родной Костанай из Санкт-Петербурга стал приезжать все чаще и оставаться здесь дольше. Но только лишь проводить время с близкими и старыми друзьями для Захарьева, как для человека искусства, было недостаточно. Он во время пребывания на родине сумел собрать вокруг себя творческую общественность.
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Егор
Re: «Большой грех - некачественная работа»




Отправлено: 09.02.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой!Спасибо вам господин Егорьев за то, что глаза раскрыли ) А то мы без вас и не знали бы в каком убогом культурном пространстве мы здесь живём! А А ничего, что я два раза не смог попасть в русский театр на Панночку из-за аншлага! А ещё, когда по Хабару сюжет прошёл, что театру в Израиле аплодировали стоя...у меня комок в горле был от гордости за Костанай, да что там....-за Казахстан! У нас не Питер, конечно, но вы бы прежде чем говорить, вникли...А то, ваши высказывания похожи на бред обиженного судьбой неудачника

Нюша
Re: «Большой грех - некачественная работа»




Отправлено: 09.02.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо!

Тамара Ивановна
Re: «Большой грех - некачественная работа»




Отправлено: 09.02.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор статьи, беседуя с гостем, автоматически с ним соглашается. Ведь ее комментариев нет в статье. Значит и автор безоглядно верит всему сказанному. А в каком городе живет Татьяна Назарук? В том, который так "хает" г-н Захарьев? А Вы, Татьяна, сами давно были в театре? После Захарьева ставили спектакли приглашенные режиссеры из Москвы, Челябинска, Алматы, Вологды. И там блестящий актерский состав, оригинальные решения, нестандартный подход!!! И я видела Вашу "девочку", она играет главные роли! На очередную долгожданную премьеру "Вышел ангел из тумана" я уже во вторник не смогла купить билет. И это само по себе говорит о ЛЮБВИ к нашему театру! Я смотрю все спектакли русского театра, не пропустила ни одной премьеры и могу сказать что конкуренция есть и среди актеров, и среди режиссеров. А тот факт что театр каждый год получает дипломы международных фестивалей еще раз подчеркивает что в нашем городе живут и работают настоящие профессионалы. И сюжет по телеканалу "Хабар" о гастролях театра и отзыв посла Республики Казахстан в Израиле о спектакле "Сирена и Виктория" выше всех злобных умозаключений патриота(как он сам себя называет) Захарьева.

Гость
Re: «Большой грех - некачественная работа»




Отправлено: 09.02.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый Валерий Питерский, не метите ли вы на место главного режиссера русского театра, направляя общественное мнение в нужное вам русло? Понятно, что живя по полгода в нашей провинции, где "дома обшарпанные, дороги разбитые, фонарей нет" - Какая гнусная ложь! - вы оказались невостребованы в
культурной столице России? Прежде чем обвинять костанайцев в отсутствии культурного развития, может честно признаться в убогости своих мыслей?!

неравнодушная
Re: «Большой грех - некачественная работа»




Отправлено: 09.02.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
вы оказались невостребованы в
культурной столице России?

:-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P шутка что ли, где смеяться????

Гость
Re: «Большой грех - некачественная работа»




Отправлено: 09.02.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец-то и у нас появился городской сумашедший, ничего, тоже надо, слова ветер носит

неравнодушная
Re: «Большой грех - некачественная работа»




Отправлено: 09.02.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. Но стоит, прогуливаясь по центру Костаная, свернуть куда-нибудь в проулок или угодить на окраину, картина меняется. Дома обшарпанные, дороги разбитые, фонарей нет
надо полагать он видит питер из окна гостиницы европейская, а проткухший обводный канал, и бывший комплекс гиганта красный треугольник не в счет? проспект ветеранов? еще примеры привести или хватит?

неравнодушная
Re: «Большой грех - некачественная работа»




Отправлено: 09.02.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Большой грех - некачественная работа» супер самокритика. :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P

неравнодушная
Re: «Большой грех - некачественная работа»




Отправлено: 09.02.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Егор:
У нас не Питер, конечно, но вы бы прежде чем говорить, вникли

да, мы не питер, нашему музею 103 года, мы были настоящей культурной столицей в эвакуации, а некто похожий на человека отдаленно, вдруг увидел наши, о боже, недостатки! супер, завтра надо срочно в питер, и нафоткать фотожаб!

неравнодушная
Re: «Большой грех - некачественная работа»




Отправлено: 09.02.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тамара Ивановна:
выше всех злобных умозаключений патриота

это шутка? где отсмеяться? :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P

неравнодушная
Re: «Большой грех - некачественная работа»




Отправлено: 09.02.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
многоуважаемый господин всея художников РФ Захарьин, в следующий раз, начинайте с описания вашей Родины так: слева от протухшего обводного канала высится груда гора ржавого железа бывшего завода красный треугольник уродующего облик милого серцу петербурга, где по Достоевскому порядочные девушки не ходят ночами в одиночестве. :-P :-P :-P :-P

неравнодушная
Re: «Большой грех - некачественная работа»




Отправлено: 09.02.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стоит так же признать многоуважаемому Захарьину, что набережная обводного канала - общепризнанная зона самоубийц в финском каплище питере.
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