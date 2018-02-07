Тамара Ивановна Re: «Большой грех - некачественная работа» #17







Отправлено: - 11:31 Автор статьи, беседуя с гостем, автоматически с ним соглашается. Ведь ее комментариев нет в статье. Значит и автор безоглядно верит всему сказанному. А в каком городе живет Татьяна Назарук? В том, который так "хает" г-н Захарьев? А Вы, Татьяна, сами давно были в театре? После Захарьева ставили спектакли приглашенные режиссеры из Москвы, Челябинска, Алматы, Вологды. И там блестящий актерский состав, оригинальные решения, нестандартный подход!!! И я видела Вашу "девочку", она играет главные роли! На очередную долгожданную премьеру "Вышел ангел из тумана" я уже во вторник не смогла купить билет. И это само по себе говорит о ЛЮБВИ к нашему театру! Я смотрю все спектакли русского театра, не пропустила ни одной премьеры и могу сказать что конкуренция есть и среди актеров, и среди режиссеров. А тот факт что театр каждый год получает дипломы международных фестивалей еще раз подчеркивает что в нашем городе живут и работают настоящие профессионалы. И сюжет по телеканалу "Хабар" о гастролях театра и отзыв посла Республики Казахстан в Израиле о спектакле "Сирена и Виктория" выше всех злобных умозаключений патриота(как он сам себя называет) Захарьева.