Цитата: amduscias:

Я Дедлова читала. Что интересно, у него местами написано КустАнай, а местами КустОнай.

было написано безграмотными писарями, наверное им сказали что местность называется Қостанай и они написали как им привычнее на своем языке? КустАнай написал выходец из средней полосы России, а КостОнай какой нибудь выходец из малороссии или недоучившийся обрусевший Казах, а то у нас здесь споры Костанай или Кустанай, правильно Қостанай, конечно можете говорит и Кустанай, но в официальных документах лучше пишите Қостанай, да и прохождение название Казахское, наверное все таки правильнее называть город Қостанай.