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§ NG.kz
Облик Кустаная развививается по спирали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31429
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.18 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 октября 1893 года поселение Кустанай официально получило право города с названием – Николаевск. Однако 8 февраля 1895 года по­следовало "высочайшее по­веление" императора Николая II о присвоении г. Николаевску названия "Кустанай".
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362
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 09.02.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Я Дедлова читала. Что интересно, у него местами написано КустАнай, а местами КустОнай.

было написано безграмотными писарями, наверное им сказали что местность называется Қостанай и они написали как им привычнее на своем языке? КустАнай написал выходец из средней полосы России, а КостОнай какой нибудь выходец из малороссии или недоучившийся обрусевший Казах, а то у нас здесь споры Костанай или Кустанай, правильно Қостанай, конечно можете говорит и Кустанай, но в официальных документах лучше пишите Қостанай, да и прохождение название Казахское, наверное все таки правильнее называть город Қостанай.

неравнодушная
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 09.02.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
а не просто критиковать автора

посадить его нада :-P :-P :-P :-P

§ yudjin
Re: Облик Кустаная развививается по спирали
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5093
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.02.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
посадить его нада

вчкушка, только после тебя... а тебя уже давно должно кнб на учет взять.
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