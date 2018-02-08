Цитата: Александр Родионович Бородач:

Бывалый :

Зато под кладбище места было вблизи хоть ... жуй...



А сейчас ты даже в эти места по очереди и за денежки.Кстати в лазарет тоже,хоть и коек там уже намного больше чем 3.

Эх брат..люди все так же умирают, только одно отличие, те когда умирали верили что куда то попадут, и начнется суд под председательством САМОГО и определят его или в рай или в ад, с этой мыслю и жили всю жизнь и корректировали свои поступки, а в нынешнее время думают, как бы место по престижнее на кладбище да и гроб чтоб был зачетный, и чтоб батюшка отпевал рангом повыше, так же и у мусульман.