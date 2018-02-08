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§ NG.kz
Коммунисты предлагают остановить приватизацию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31429
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты фракции «Народные коммунисты» призывают премьер-министра Бакытжана САГИНТАЕВА остановить приватизацию. В среду, 7 февраля, они обратились к нему с официальным запросом.
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§ Медный
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1739
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.02.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ааа! так вы вспоминаете о первобытном коммунизме :-)
Профайл

Хохол
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 08.02.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Нет сомнений, Вам не знакомо слово "репарация"..

Как и всем настоящим коммунистам . Например взять маршала Жукова . Будучи обеспеченным со стороны государства всем необходимым , встал на путь мародёрства. Допустил поступки позорящие высокое звание члена ВКП(б) и честь командующего советской армии , в бытность группы оккупационных войск в Германии . И это не я придумал , а руководство страны . Вообщем вывозил маршал картины и другие ценные вещи . И когда поверженные страны дербанили шишки того времени , то простому люду делать тоже самое тем более не возбранялось , прикрываясь словом "репарация".

;-)
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 09.02.18 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Вообщем вывозил маршал картины и другие ценные вещи

Добытые не посильным трудом ;-) Но шутки в сторону, почти 5-ть лет войны, а напал то кто? А что США так же часть Мексики оттяпала как и СССР Курилы у Япошек, ну да это не в счёт, толи дело ценности и картины :lol:

Гость
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 09.02.18 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
в бытность группы оккупационных войск в Германии

Эти войска там присутствовали на правах победителя. А оккупационными были германские войска с 41-45 года. Или Вы против?

Все просто
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 09.02.18 - 08:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Да кап странам плевать на чей то внутренний строй , им не плевать когда кто то начинает орать о мировой революции и о кузькиной матери , стуча при этом башмаком

Ну вот здесь то, ты маху дал. Ты же адекватен, так будь таким до конца. Вопрос к тебе - поясни пожалуйста, как наплевательски штаты вторгались во Вьетнам . Для чего устраивали оранжевые революции в бывших странах соцлагеря. По какой причине, уничтожали неугодные им режимы в странах Ближнего Востока, и к чему все это привело. А фраза : Если у Вас нет демократии, то мы идем к Вам. Еще продолжать? Тебе дорогой, прямая дорога на киностудию им.А. Довженко - вот там то, твой режиссерский талант оценят. Не хочу навязывать свое мнение, но ты почитай Сатановского, послушай Михеева, Я. Кедми - может дойдет.

Директор Пляжа
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 09.02.18 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Вообщем вывозил маршал картины и другие ценные вещи

Эти фейки из 90-х уже давно разоблачили, зато доподлинно известно сколько американцы вывезли драгоценностей и высшего фашистского руководства из Европы, и ещё золота за свою кредитную помощь, что немцы до сих пор его вернуть не могут. Да и Янтарная Комната поговаривают, где то на том континенте в частной коллекции.

1952/доктор СИЗО
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 09.02.18 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Будучи обеспеченным со стороны государства всем необходимым , встал на путь мародёрства. Допустил поступки позорящие высокое звание члена ВКП(б) и честь командующего советской армии , в бытность группы оккупационных войск в Германии

это все хрущевские выдумки. Завидовал всегда Жукову, что воинская слава обошла его стороной. Какая разница на чью фамилию были выписаны сопроводительные документы? Не на Иванова, Петрова, Сидорова же, так хоть сохранность груза была обеспечена на все 100 процентов. Без личного указания Сталина, такие эшелоны и километр пути не проехали бы. Мудрый был дядька. Такое там практиковалось повсеместно. Сосед фронтовик рассказывал, что им дали 2 недели на сборы. Люди постарались обеспечить себя, что взять с собой и на чем, все это вывести. Когда все затарились по самое не могу, было объявление общее построение части. Внезапно появились нквдэшники, комендантские роты. Которые объявили людям, какое тяжкое преступление они совершали, и посоветовали держаться от этого добра как можно подальше. С тем и разошлись. Больше свое нажитое добро фронтовики больше не увидели. Служить пришлось долго, пока не прибыла замена из подрастающего поколения.

Маркс
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 09.02.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А остановить и запретить коммунизм ни кто не хочет ? Уже ясно ведь что их верования это утопия . Сколько миллионов погибло в разных государствах когда этот вирус начинал распространятся по стране и сразу практически вызывая гражданские войны . Кроме нищеты и бестолкового управления этот строй в чистом виде ни на чё не способен . Он способен только на изоляцию от всех , огромных затрат на вооружение и постоянного доказывания всем своей правильности .

Г-н Хохол, такое чувство, что вы взяли высказывание коммунистов времен перестройки и заменили слово капитализм на коммунизм. Вам надо было поискать более глобальные цитаты. Тогда переделка получилась бы гораздо жестче и яростнее.

ТАНОМИ
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 09.02.18 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, а не ниже ли нашего достоинства дискутировать с субъектом, которому чужды знания, логика, уважение к оппоненту? А также, перефразируя Юнну Мориц, он "достоин понимания" :СОВЕТСКОЕ НАЧАЛО ЕГО ОЖЕСТОЧАЛО

§ Эдуард Суровый
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию
Эдуард Суровый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1037
Регистрация: 05.06.15
Отправлено: 09.02.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Он способен только на изоляцию от всех , огромных затрат на вооружение и постоянного доказывания всем своей правильности .

Так это чисто и есть принципы капитализма ... типа как в 90-х ... у кого банда кручче тот и держит мазу. Лохи работают ... а кто посильнее их стригёт ... долги лоху можно не оддавать ... он и сам не спросит. Так и живут амереканцы ... долг растёт ... а им пофиг ... они самые правильные пацаны.
Профайл

Хохол
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 09.02.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это вы дали мне жару ! Ток , друзья , боюсь если начну каждому отвечать , эфирного времени не хватит . Я вам потом как нибудь постараюсь донести , как вы глубоко , по своему не знанию заблуждаетесь .
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