Цитата: Хохол:

Будучи обеспеченным со стороны государства всем необходимым , встал на путь мародёрства. Допустил поступки позорящие высокое звание члена ВКП(б) и честь командующего советской армии , в бытность группы оккупационных войск в Германии

это все хрущевские выдумки. Завидовал всегда Жукову, что воинская слава обошла его стороной. Какая разница на чью фамилию были выписаны сопроводительные документы? Не на Иванова, Петрова, Сидорова же, так хоть сохранность груза была обеспечена на все 100 процентов. Без личного указания Сталина, такие эшелоны и километр пути не проехали бы. Мудрый был дядька. Такое там практиковалось повсеместно. Сосед фронтовик рассказывал, что им дали 2 недели на сборы. Люди постарались обеспечить себя, что взять с собой и на чем, все это вывести. Когда все затарились по самое не могу, было объявление общее построение части. Внезапно появились нквдэшники, комендантские роты. Которые объявили людям, какое тяжкое преступление они совершали, и посоветовали держаться от этого добра как можно подальше. С тем и разошлись. Больше свое нажитое добро фронтовики больше не увидели. Служить пришлось долго, пока не прибыла замена из подрастающего поколения.