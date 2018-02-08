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|Отправлено: 09.02.18 - 13:54
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|Вызвал Бог к себе Трампа, Путина, Назарбаева и говорит:
- У меня для вас плохая новость: через две недели конец света.
Вернувшись, Трамп обратился к американцам:
- Есть две новости: одна хорошая, вторая плохая. Хорошая - Бог, как мы и верили, есть. Плохая - жить нам осталось две недели. Давайте проведем это время с родными.
Путин обратился к россиянам:
- У меня две новости: обе плохие. Зря мы в Бога не верили, Он есть. И жить нам осталось всего две недели. Давайте набухаемся напоследок.
Назарбаев обращается к казахам в 19: 00 по местному телеканалу.
- У меня две новости, и обе прекрасные. Первая - Сам Аллах признал меня Елбасы! Вторая - я буду вашим президентом до конца света.
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