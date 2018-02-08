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≡ Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе прокомментировали в Минюсте		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе прокомментировали в Минюсте
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31429
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ходе брифинга по итогам заседания коллегии глава ведомства пояснил, в связи с чем вносятся поправки. Он отметил, что разработчиком законопроекта "По вопросам деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан" является Министерство юстиции.
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Лидия
Re: Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе...




Отправлено: 08.02.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замучили, вы его, дайте отдохнуть человеку.

Рустем
Re: Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе...




Отправлено: 08.02.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш Елбасы достойн этой должности.

§ сайлау курманов
Re: Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2577
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.02.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как достали лизуны , один гражданин вчера предложил учредить монархию наподобие англичан и японцев , вас самих не тошнит от всего этого, дайте человеку спокойно дожить свой век
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Читатель 1
Re: Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе...




Отправлено: 08.02.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть ещё "генералиссимус"....тоже неплохо)))

путинец
Re: Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе...




Отправлено: 09.02.18 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назначьте его директором всея мира! Порадуйте старичка! :lol: :lol: :lol:

§ товарищ Хачикян
Re: Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе...
товарищ Хачикян


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 05.09.16
Отправлено: 09.02.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрите как все было у Туркменбаши . До и после смерти
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Амина
Re: Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе...




Отправлено: 09.02.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да наша страна благодаря высокому авторитету Елбасы, обеспечивает стабильность также и в регионе!!!!

Гога
Re: Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе...




Отправлено: 09.02.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вызвал Бог к себе Трампа, Путина, Назарбаева и говорит:

- У меня для вас плохая новость: через две недели конец света.

Вернувшись, Трамп обратился к американцам:
- Есть две новости: одна хорошая, вторая плохая. Хорошая - Бог, как мы и верили, есть. Плохая - жить нам осталось две недели. Давайте проведем это время с родными.

Путин обратился к россиянам:
- У меня две новости: обе плохие. Зря мы в Бога не верили, Он есть. И жить нам осталось всего две недели. Давайте набухаемся напоследок.

Назарбаев обращается к казахам в 19: 00 по местному телеканалу.
- У меня две новости, и обе прекрасные. Первая - Сам Аллах признал меня Елбасы! Вторая - я буду вашим президентом до конца света.
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