Гога Re: Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе... #8







Отправлено: - 13:54 Вызвал Бог к себе Трампа, Путина, Назарбаева и говорит:



- У меня для вас плохая новость: через две недели конец света.



Вернувшись, Трамп обратился к американцам:

- Есть две новости: одна хорошая, вторая плохая. Хорошая - Бог, как мы и верили, есть. Плохая - жить нам осталось две недели. Давайте проведем это время с родными.



Путин обратился к россиянам:

- У меня две новости: обе плохие. Зря мы в Бога не верили, Он есть. И жить нам осталось всего две недели. Давайте набухаемся напоследок.



Назарбаев обращается к казахам в 19: 00 по местному телеканалу.

- У меня две новости, и обе прекрасные. Первая - Сам Аллах признал меня Елбасы! Вторая - я буду вашим президентом до конца света.