NG.kz Когда карасю и зимой не спится



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:46 Второй год подряд у наших рыболовов праздник зимней ловли карася. Прошлой зимой он так и не впал в спячку на Коскуле и Абае, в этом году вдруг не уснул на водоеме вблизи поселка Танабай.

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