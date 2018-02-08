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§ NG.kz
Когда карасю и зимой не спится
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31429
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй год подряд у наших рыболовов праздник зимней ловли карася. Прошлой зимой он так и не впал в спячку на Коскуле и Абае, в этом году вдруг не уснул на водоеме вблизи поселка Танабай.
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Фидель
Re: Когда карасю и зимой не спится




Отправлено: 08.02.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наконец его величество карась входит в лунку

Вам бы эротику писать :lol: А где у нас зуевка?

§ Сыкымы
Re: Когда карасю и зимой не спится
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.02.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Фидель:
А где у нас зуевка?

По урицкой трассе, примерно 60 км от затобольской развилки.
Профайл

любопытный
Re: Когда карасю и зимой не спится




Отправлено: 09.02.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто нибудь из рыбаков любителей считал, во что обходится ваша пойманная рыбка?
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