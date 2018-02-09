Цитата: g230735:

Вы лично и ваши дети и родственники должны возвратить все что вы украли в 90-е годы,тогда никто не будет обворовыать народ.Ведь рыба гниёт с головы?

и отдать мне тебе? для чего? уже делили же, я к примеру свой купоны отдал "Апогей инвест" а теперь их нет, они все пр..ли и смотали отсюда, где моя доля имущества?