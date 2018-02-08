Татьяна Александровна Бортник Re: Белорусские поисковики ищут родственников солдат, погибших... #5







Отправлено: - 23:59 А мой дед погиб на войне, призванный с Беларуси,в первые дни войны и не нашли до сих пор его могилу, а мы сейчас живём в Казахстане, потому что моя мама, дочь его старшая поехала при СССР из-за голода на целину из Белоруссии. А мы сейчас здесь страдаем на чужбине... Все едут в Россию, а мы никому не нужны нигде...