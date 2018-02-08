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§ NG.kz
Белорусские поисковики ищут родственников солдат, погибших во время Великой Отечественной войны в Чаусском районе Могилевской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31426
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В списках значатся 5 человек, призванных в армию в Кустанайской области. С просьбой помочь поисковикам в поиске родственников погибших в "НГ" обратился заместитель председателя совета Казахской национальной культурной автономии Москвы Асылбек ТОЛЕШОВ.
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Народный контроль
Re: Белорусские поисковики ищут родственников солдат, погибших...




Отправлено: 08.02.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро уже будет сто лет как война закончилась. Неужели раньше когда ещё были живы родственники погибших объявить этот список скончавшихся во время Великой Отечественной войны
в Чаусском районе Могилевской области? Какое безалаберное отношение к памяти тех кто защищал Беларусию ценой собственной жизни.

§ Сыкымы
Re: Белорусские поисковики ищут родственников солдат, погибших...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.02.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Неужели раньше

Как только находят останки или документы, так и объявляют розыск.
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...
Re: Белорусские поисковики ищут родственников солдат, погибших...




Отправлено: 08.02.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все они были без вести пропавшие...

Народный контроль
Re: Белорусские поисковики ищут родственников солдат, погибших...




Отправлено: 08.02.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Как только находят[/qu
Кто им мешал искать документы? Наверное всё это время картошку копали. Да и вообще это им надо?

Татьяна Александровна Бортник
Re: Белорусские поисковики ищут родственников солдат, погибших...




Отправлено: 08.02.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мой дед погиб на войне, призванный с Беларуси,в первые дни войны и не нашли до сих пор его могилу, а мы сейчас живём в Казахстане, потому что моя мама, дочь его старшая поехала при СССР из-за голода на целину из Белоруссии. А мы сейчас здесь страдаем на чужбине... Все едут в Россию, а мы никому не нужны нигде...

§ 112
Белорусские поисковики ищут родственников солдат, погибших во время Великой Отечественной войны в Чаусском районе Могилевской области
112


(Пользователи)
Сообщений: 9321
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.02.18 - 00:32
Комментарий проходит проверку.
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