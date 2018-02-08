Цитата: ТАНОМИ:

Нет сомнений, Вам не знакомо слово "репарация"..

Как и всем настоящим коммунистам . Например взять маршала Жукова . Будучи обеспеченным со стороны государства всем необходимым , встал на путь мародёрства. Допустил поступки позорящие высокое звание члена ВКП(б) и честь командующего советской армии , в бытность группы оккупационных войск в Германии . И это не я придумал , а руководство страны . Вообщем вывозил маршал картины и другие ценные вещи . И когда поверженные страны дербанили шишки того времени , то простому люду делать тоже самое тем более не возбранялось , прикрываясь словом "репарация".