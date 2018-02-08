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§ NG.kz
Коммунисты предлагают остановить приватизацию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31426
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты фракции «Народные коммунисты» призывают премьер-министра Бакытжана САГИНТАЕВА остановить приватизацию. В среду, 7 февраля, они обратились к нему с официальным запросом.
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§ Медный
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1739
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.02.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ааа! так вы вспоминаете о первобытном коммунизме :-)
Профайл

Хохол
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 08.02.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Нет сомнений, Вам не знакомо слово "репарация"..

Как и всем настоящим коммунистам . Например взять маршала Жукова . Будучи обеспеченным со стороны государства всем необходимым , встал на путь мародёрства. Допустил поступки позорящие высокое звание члена ВКП(б) и честь командующего советской армии , в бытность группы оккупационных войск в Германии . И это не я придумал , а руководство страны . Вообщем вывозил маршал картины и другие ценные вещи . И когда поверженные страны дербанили шишки того времени , то простому люду делать тоже самое тем более не возбранялось , прикрываясь словом "репарация".

Гость
Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 09.02.18 - 00:15
Комментарий проходит проверку.

Гость
Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 09.02.18 - 00:22
Комментарий проходит проверку.
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